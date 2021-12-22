O şimdi çok ünlü! Bu minik kızı tanıdınız mı? Gülüşü hiç değişmedi...

Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor. Güzel şarkıcı sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Peki fotoğraftaki bu küçük kız sizce kim? İşte ünlülerin çocukluk fotoğrafları...

Şarkıcı Sevcan Orhan, yıllar önce bayramda çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, takipçilerini eski günlere götürdü. O karelerin hikayelerini de anlatan Orhan, ardından kullanıcılara, "Sizin de böyle anılarınız var mı?" sorusunu yöneltti

Bir süredir Gökhan Dağıstanlı ile aşk yaşayan sanatçı Sevcan Orhan (39), paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Orhan, çocukluk fotoğraflarını yayınlayarak, takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

KIYAFETLERİNİN HİKAYESİNİ ANLATTI

Bayramda çekilen eski fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Sevcan Orhan, kıyafetlerinin hikayesini de anlatmayı ihmal etmedi. Daha önce, "20 yıla birçok mutluluk ve hüzün sığdırdım" açıklamasını yapan ünlü şarkıcı, gönderisine şu notu düştü:

"Sanırım 5-6 yaşlarındayım ve üzerimdeki elbise ve ayakkabı bayramlıklarım. Anlaşılacağı üzere mevsimlerden ilkbahar-yaz ve arefe günü akşamı tabii ki… Kıyafetim yepyeni olduğu için bayram gelene kadar sadece evde akşamları giyebiliyorum. Bir an önce bayram gelse de dışarıda giysem diye can atıyorum. Mekan evin salonu... Daha doğrusu "misafir" odası. Hani şu evlerde, özellikle kışın sobalı evlerde buz gibi olan; en güzel dantellerle, örtülerle, mobilyalarla, halılarla bezeli; sadece temizlemek için girilen ve derhal kapatılan; evden bir Allah'ın kulunun girmesine izin verilmeyen oda!