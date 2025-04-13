Trend Galeri Trend Magazin O şimdilerin en ünlü popçusu! Kameralara el sallayan bu ünlü ismi tanıyabildiniz mi?

O şimdilerin en ünlü popçusu! Kameralara el sallayan bu ünlü ismi tanıyabildiniz mi?

Fotoğrafta henüz 10 yaşında olan ve kameralara el sallayan bu ünlü ismi tanıyabildiniz mi? Kırmızı t-shirt giyinen bu küçük çocuk şimdilerin en ünlü popçusu! İşte o isim!