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O şimdilerin en ünlü popçusu! Kameralara el sallayan bu ünlü ismi tanıyabildiniz mi?

Fotoğrafta henüz 10 yaşında olan ve kameralara el sallayan bu ünlü ismi tanıyabildiniz mi? Kırmızı t-shirt giyinen bu küçük çocuk şimdilerin en ünlü popçusu! İşte o isim!

Giriş Tarihi: 13.04.2025 19:10 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 19:10
O şimdilerin en ünlü popçusu! Kameralara el sallayan bu ünlü ismi tanıyabildiniz mi?

Sosyal medyada ünlüler, kendi küçüklüklerine ait fotoğrafları paylaşmayı seviyorlar. Hatta ünlü isimlerin hayranları da bu paylaşımları beğeniyle takip ediyor.

O şimdilerin en ünlü popçusu! Kameralara el sallayan bu ünlü ismi tanıyabildiniz mi?

KAMERALARA EL SALLAYAN BU ÜNLÜYÜ TANIDINIZ MI?

Kırmızı t-shirt giyinen ve henüz 10 yaşında kameralara el sallayan bu erkek çocuğunu tanıyabildiniz mi?

O şimdilerin en ünlü popçusu! Kameralara el sallayan bu ünlü ismi tanıyabildiniz mi?

KAMERALARA YAKINLIĞI O ZAMANLARDAN İTİBAREN DİKKAT ÇEKİCİ

Eli alçıda olmasına rağmen o yıllarda kameralara yakınlığı bile dikkat çekmişti.

O şimdilerin en ünlü popçusu! Kameralara el sallayan bu ünlü ismi tanıyabildiniz mi?

DUYANLAR ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Kimilerinin tanımakta zorlandığı o ismi duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

O şimdilerin en ünlü popçusu! Kameralara el sallayan bu ünlü ismi tanıyabildiniz mi?

İŞTE O İSİM! "ASLANIM BENİM"

İşte o isim Murat Dalkılıç. Birkaç gün önce 10 yaşındaki hallerini paylaşan Murat Dalkılıç fotoğrafının altına, "Aslanım benim! 10 yaş" notunu ekledi.