Trend Galeri Trend Magazin O şimdilerin ünlü şarkıcılarından biri! Kameralara el sallayan bu çocuğu tanıyabildiniz mi?

Giriş Tarihi: 17.08.2025 18:07 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 18:07
Sosyal medyada ünlüler, kendi küçüklüklerine ait fotoğrafları paylaşmayı seviyorlar. Hatta ünlü isimlerin hayranları da bu paylaşımları beğeniyle takip ediyor.

KAMERALARA EL SALLAYAN BU ÜNLÜYÜ TANIDINIZ MI?

Kırmızı t-shirt giyinen ve henüz 10 yaşında kameralara el sallayan bu erkek çocuğunu tanıyabildiniz mi?

KAMERALARA YAKINLIĞI O ZAMANLARDAN İTİBAREN DİKKAT ÇEKİCİ

Eli alçıda olmasına rağmen o yıllarda kameralara yakınlığı bile dikkat çekmişti.

DUYANLAR ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Kimilerinin tanımakta zorlandığı o ismi duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İŞTE O İSİM! "ASLANIM BENİM"

İşte o isim Murat Dalkılıç. Birkaç gün önce 10 yaşındaki hallerini paylaşan Murat Dalkılıç fotoğrafının altına, "Aslanım benim! 10 yaş" notunu ekledi.

Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Onlardan biri de şimdilerin çok ünlü bir ismi...

Sosyal medyanın konuştuğu bu güzel gözlü minik kızın kim olduğunu öğrenenler "Belliymiş Türkiye güzeli olacağı..." demeden edemiyor.

Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz...

Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde yıldız futbolcu Mesut Özil ile örnek evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe'den başkası değil.

Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor...

İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Seda Sayan

Ezo Sunal- Ali Sunal

Ezo Sunal

Petek Dinçöz

Kenan Doğulu

Haluk Bilginer

Barış Manço

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel

Ara Güler

Afra Saraçoğlu

Demet Özdemir

Hande Erçel

Hande Erçel

Sibel Can