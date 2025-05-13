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Obeziteye karşı dev adım! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: 81 il'de VKİ ölçümleri başlıyor!
Obeziteye karşı dev adım! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: 81 il'de VKİ ölçümleri başlıyor!
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, obeziteye karşı farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan programda, 81 ilde sağlık personelinin vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksini (VKİ) ölçerek fazla kilolu bireyleri Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendireceğini açıkladı. Proje, ülke genelinde obezite oranlarını düşürmeyi hedefliyor.
Giriş Tarihi: 13.05.2025 07:06
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 07:06