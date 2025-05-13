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Obeziteye karşı dev adım! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: 81 il'de VKİ ölçümleri başlıyor!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, obeziteye karşı farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan programda, 81 ilde sağlık personelinin vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksini (VKİ) ölçerek fazla kilolu bireyleri Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendireceğini açıkladı. Proje, ülke genelinde obezite oranlarını düşürmeyi hedefliyor.

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 13.05.2025 07:06 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 07:06
Obeziteye karşı dev adım! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: 81 il’de VKİ ölçümleri başlıyor!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceğini duyurdu:

Obeziteye karşı dev adım! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: 81 il’de VKİ ölçümleri başlıyor!

"Fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Bu sayede, kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak."
Açıklamadaki "Fazla kilolu kişiler tespit edilecek" sözü sosyal medyada şu tarz esprilere konu oldu:

Obeziteye karşı dev adım! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: 81 il’de VKİ ölçümleri başlıyor!

"Şafak baskını ile evler basılacak, ekmekler toplatılacak. Yasaklı ekmek yiyenler yatılı diyete gidecek." "Midelere kelepçe vurulamaz." "Mahpusa atın, yemek vermeyin üç ay." Ülkece goygoyu seviyoruz. Tamam, güldük eğlendik. Hatta bu esprilerin projenin tanıtımına katkısı da oldu.

Obeziteye karşı dev adım! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: 81 il’de VKİ ölçümleri başlıyor!

Şimdi gerçeklere dönelim. Bakan Memişoğlu göreve geldiğinden beri başarılı işlere imza atıyor ve bu son projesi de ülkemiz açısından önemli bir soruna odaklanıyor.

Obeziteye karşı dev adım! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: 81 il’de VKİ ölçümleri başlıyor!

Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan bir araştırmaya göre dünyada bir milyardan fazla kişi obez. Araştırmalar obezite sıklığının ülkemizde yüzde 30'un üzerine çıktığını ve Avrupa kıtasındaki en kilolu ülke konumuna geldiğimizi gösteriyor.