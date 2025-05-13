Obeziteye karşı dev adım! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: 81 il’de VKİ ölçümleri başlıyor!

"Fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Bu sayede, kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak."

Açıklamadaki "Fazla kilolu kişiler tespit edilecek" sözü sosyal medyada şu tarz esprilere konu oldu: