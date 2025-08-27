Trend
Galeri
Trend Magazin
Oğlu Mylan'la hayatı değişti... Melisa Aslı Pamuk anneliğin en saf yanını anlattı: "Ona bakıyorsun her şey soluyor"
Oğlu Mylan'la hayatı değişti... Melisa Aslı Pamuk anneliğin en saf yanını anlattı: "Ona bakıyorsun her şey soluyor"
Futbolcu Yusuf Yıldız'la mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçen aylarda ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Oğlu Mylan'ı kucağına alan güzel oyuncu son olarak "Ona bakıyorsun her şey soluyor" diyerek anneliğin en saf yanını samimi bir şekilde paylaştı...
Giriş Tarihi: 27.08.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 11:20