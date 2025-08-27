Trend Galeri Trend Magazin Oğlu Mylan'la hayatı değişti... Melisa Aslı Pamuk anneliğin en saf yanını anlattı: "Ona bakıyorsun her şey soluyor"

Oğlu Mylan'la hayatı değişti... Melisa Aslı Pamuk anneliğin en saf yanını anlattı: "Ona bakıyorsun her şey soluyor"

Futbolcu Yusuf Yıldız'la mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçen aylarda ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Oğlu Mylan'ı kucağına alan güzel oyuncu son olarak "Ona bakıyorsun her şey soluyor" diyerek anneliğin en saf yanını samimi bir şekilde paylaştı...

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk 2024 yılında milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile Paris'te sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

Pamuk, bu senenin başında ise 'Mylan' adını verdiklerini minik oğullarını kucağına almıştı.

Şimdilerde ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Melisa Aslı Pamuk son olarak bir takipçisinin "Anneliğin en zor ve güzel yanları neler?" sorusuna cevap vererek dikkatleri çekti.

"SAF SEVGİ VE MUTLULUK..."

Anneliğin en saf yanını anlatan Pamuk şu ifadeleri kullandı: "Anne olmayı seviyorum. Çok zordu... Uykusuz geceler, başlangıçtaki hormonlar. Annem dışında hiçbir yardım almadım. Bu yüzden her şeyi anlamaya çalışmak, sürekli endişelenmek arasında bir rutin oluşturmaya çalışmak gerçekten zordu. Ama sonra ona bakıyorsun her şey soluyor. Saf sevgi ve mutluluk... Şimdi büyüyor. Daha da zorlaşıyor diyorlar ama göreceğiz."

Ünlü isim geçen günlerde de farklı bir hamilelik sorusuna yanıt vererek gündem olmuştu.

HAMİLELİK SÜRECİNDE KAÇ KİLO ALDIĞINI AÇIKLADI
"Hamilelik sürecinde çok kilo aldın mı?" ,"Aldığın kiloları nasıl verdin?" sorularına bakın nasıl yanıt verdi...

"32 KİLO ALDIM"
Hamileliği boyunca 32 kilo aldığını açıklayan ünlü isim bu süreçte spor yapmadığını ve yediklerine de dikkat etmediğini söyledi. Ancak çok iştahı olmadığını ve Mylan ile ilgilenirken zayıfladığını belirtti.

VERMESİ GEREKEN KİLOYU DA SÖYLEDİ
Bu sürecin sonunda şu an 8 kilo civarı vermeyi planladığını da sözlerine ekledi.

Anne olmanın tadını çıkaran ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz günlerde ise farklı bir konuyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Sosyal medyada güzelliğiyle beğeni toplayan Pamuk'un estetiksiz hali, takipçilerini adeta şoke etti. 2011 yılında Miss Türkiye seçilen ve o günden beri oyunculuk kariyerinde önemli adımlar atan 34 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk, paylaşılan eski fotoğraflarıyla da gündeme gelmişti.

Doğal haliyle göz kamaştıran oyuncunun estetiksiz görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve pek çok kişi tarafından konuşulmuştu.

Eski haliye sosyal medyanın diline düşen Melisa Aslı Pamuk, yaptırdığı estetiklerle adeta yeni bir görünüme kavuşmuştu.

En büyük değişimi burun bölgesinde yaşayan ünlü oyuncu, yıllar içinde doğal görünümünden uzaklaşarak estetik müdahalelerle farklı bir imaja büründü.

Melisa Aslı Pamuk'un burun estetiği, özellikle sosyal medyada eski ve yeni fotoğraflarının yan yana paylaşılmasıyla sıkça konuşulan konular arasında yer aldı.

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

Bir dönemin popüler dizisi Hayat Bilgisi'nin genç oyuncuları son halleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de Kikirik lakaplı Biricik rolüyle hafızalara kazınan Çişil Oral...

Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü oyuncu yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettirdi.

Şimdilerde 45 yaşında olan ünlü oyuncu, estetik operasyonların ardından bambaşka biri olarak karşımıza çıktı.

Ünlü oyuncunun son halini görenler "Gerçekten aynı kişi mi?" yorumlarında bulundu.

Ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi herkesi şaşkına çevirdi.

SILA TÜRKOĞLU

SILA TÜRKOĞLU

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

ŞARKICI HADİSE