Oğlu Mylan'la hayatı değişti... Melisa Aslı Pamuk anneliğin en saf yanını anlattı: "Ona bakıyorsun her şey soluyor"

"SAF SEVGİ VE MUTLULUK..."

Anneliğin en saf yanını anlatan Pamuk şu ifadeleri kullandı: "Anne olmayı seviyorum. Çok zordu... Uykusuz geceler, başlangıçtaki hormonlar. Annem dışında hiçbir yardım almadım. Bu yüzden her şeyi anlamaya çalışmak, sürekli endişelenmek arasında bir rutin oluşturmaya çalışmak gerçekten zordu. Ama sonra ona bakıyorsun her şey soluyor. Saf sevgi ve mutluluk... Şimdi büyüyor. Daha da zorlaşıyor diyorlar ama göreceğiz."