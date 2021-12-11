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Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’le ilgili soruya verdiği yanıt gündeme damga vurdu!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, bir süredir ilişkilerine doludizgin devam ediyor. Mutlu birliktelikleriyle dikkatleri üzerine çeken çift magazin gündeminden düşmüyor. Oğuzhan Koç, geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Oğuzhan Koç, basın mensuplarının kendisine yönelttiği Demet Özdemir sorularına yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 11.12.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 10:27
Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’le ilgili soruya verdiği yanıt gündeme damga vurdu!

Oğuzhan Koç Maslak'ta düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Koç etkinlik öncesi basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’le ilgili soruya verdiği yanıt gündeme damga vurdu!

Milliyet'in haberine göre; Koç, "Gösteriye daha önce iki kere gelecektim ama ne yazık ki işlerim çıktı ve gelemedim.

Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’le ilgili soruya verdiği yanıt gündeme damga vurdu!

Hatta önceki gösteriye Demet'le gelecektik ama o tek gelmek zorunda kaldı, aşırı merak ediyorum Yasemin'in gösterisini" dedi.

Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’le ilgili soruya verdiği yanıt gündeme damga vurdu!

Geçtiğimiz günlerde çıkardığı 'Aşkın Mevsimi' adlı şarkısı hakkında Oğuzhan Koç, "Kısa sürede bu kadar büyük bir başarıyı bekliyordum açıkçası. Şu anki durumdan çok memnunum" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’le ilgili soruya verdiği yanıt gündeme damga vurdu!

Yeni projesinden bahseden ünlü isim, "Yakın zamanda yeni bir filmle geleceğim, devam filmi değil tamamen yeni bir film, biraz drama da kaçabilir. Tam netleşsin haber vereceğim zaten" yanıtını verdi.

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