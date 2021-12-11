Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’le ilgili soruya verdiği yanıt gündeme damga vurdu!

Oğuzhan Koç Maslak'ta düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Koç etkinlik öncesi basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Milliyet'in haberine göre; Koç, "Gösteriye daha önce iki kere gelecektim ama ne yazık ki işlerim çıktı ve gelemedim.

Hatta önceki gösteriye Demet'le gelecektik ama o tek gelmek zorunda kaldı, aşırı merak ediyorum Yasemin'in gösterisini" dedi.

Geçtiğimiz günlerde çıkardığı 'Aşkın Mevsimi' adlı şarkısı hakkında Oğuzhan Koç, "Kısa sürede bu kadar büyük bir başarıyı bekliyordum açıkçası. Şu anki durumdan çok memnunum" şeklinde konuştu.