Ölümden dönen Seren Serengil’den haber var! Sevgilisinin desteği ile yürümeye başlayan Seren Serengil’den yeni açıklama!

43 kiloya kadar düşen Seren Serengil bir süredir adeta ölüm kalım savaşı veriyor.

Çocukluğundan bberi su da içmediği bilinen Seren Serengil 'in sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine geçtiğimiz günlerde ciddi bir ameliyata alınmıştı.

Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil sağlığına kavuşmak için girdiği ameliyat öncesi sevenleriyle helalleşmişti.