Trend Galeri Trend Magazin Ölümden dönen Seren Serengil'den haber var! Sevgilisinin desteği ile yürümeye başlayan Seren Serengil'den yeni açıklama!

Ölümden dönen Seren Serengil'den haber var! Sevgilisinin desteği ile yürümeye başlayan Seren Serengil'den yeni açıklama!

Seren Serengil zayıflık uğruna birçok kez bıçak altına yatmış, geçirdiği ameliyatların ardından 'Dumping sendromu'na yakalanmıştı. 43 kiloya kadar düşen Seren Serengil bir süredir adeta ölüm kalım savaşı veriyor. Çocukluğundan bberi su da içmediği bilinen Seren Serengil'in sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine geçtiğimiz günlerde ciddi bir ameliyata alınmıştı. Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil sağlığına kavuşmak için girdiği ameliyat öncesi sevenleriyle helalleşmişti. Sevgilisi Mustafa Tohma'nın bir an olsun yalnız bırakmadığı Seren Serengil'den güzel haber geldi. Ameliyatı başarılı geçen Seren Serengil sevgilisinin desteği ile yürümeye başladı. İşte Seren Serengil'in son sağlık durumu hakkında yaptığı kendi açıklaması...

Giriş Tarihi: 19.12.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 14:12
Ölümden dönen Seren Serengil’den haber var! Sevgilisinin desteği ile yürümeye başlayan Seren Serengil’den yeni açıklama!

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Seren Serengil, geçirdiği zayıflama ameliyatları sonrasında dumping sendromuna yakalanmıştı.

Ölümden dönen Seren Serengil’den haber var! Sevgilisinin desteği ile yürümeye başlayan Seren Serengil’den yeni açıklama!

43 kiloya kadar düşen Seren Serengil bir süredir adeta ölüm kalım savaşı veriyor.

Ölümden dönen Seren Serengil’den haber var! Sevgilisinin desteği ile yürümeye başlayan Seren Serengil’den yeni açıklama!

Çocukluğundan bberi su da içmediği bilinen Seren Serengil'in sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine geçtiğimiz günlerde ciddi bir ameliyata alınmıştı.

Ölümden dönen Seren Serengil’den haber var! Sevgilisinin desteği ile yürümeye başlayan Seren Serengil’den yeni açıklama!

Organları iflas etmek üzere olan Seren Serengil sağlığına kavuşmak için girdiği ameliyat öncesi sevenleriyle helalleşmişti.

Ölümden dönen Seren Serengil’den haber var! Sevgilisinin desteği ile yürümeye başlayan Seren Serengil’den yeni açıklama!

Sevgilisi Mustafa Tohma'nın bir an olsun yalnız bırakmadığı Seren Serengil'den güzel haber geldi.

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