Ölümleriyle içimizi sızlatmışlardı! İşte 2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler! Ankaralı Turgut, Kenan Işık, Ahu Tuğba ve niceleri...

Yaptığı işlerle her daim takdir gören değerli büyüklerimiz, vefatlarıyla sevenlerini büyük hüzüntüye boğdu. Kimi ani kayıpla kimi de yıllardır savaştığı hastalığa yenik düşrek aramızdan ayrıldı. İşte sizler için derlediğimiz 2024 yılında hayatını kaybeden değerlerimiz...