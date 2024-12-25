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Ölümleriyle içimizi sızlatmışlardı! İşte 2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler! Ankaralı Turgut, Kenan Işık, Ahu Tuğba ve niceleri...

2024 yılında birçok sanatçı, müzisyen ve sinema dünyasının önemli isimleri aramızdan ayrıldı. Geride unutulmaz işler bırakan ünlü simalar, kayıplarıyla sevenlerini sarstı. İşte 2024 yılının ölümleriyle hayranlarını derin üzüntüye boğan kaybettiğimiz değerlerimiz…

Giriş Tarihi: 25.12.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:31
Ölümleriyle içimizi sızlatmışlardı! İşte 2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler! Ankaralı Turgut, Kenan Işık, Ahu Tuğba ve niceleri...

Yaptığı işlerle her daim takdir gören değerli büyüklerimiz, vefatlarıyla sevenlerini büyük hüzüntüye boğdu. Kimi ani kayıpla kimi de yıllardır savaştığı hastalığa yenik düşrek aramızdan ayrıldı. İşte sizler için derlediğimiz 2024 yılında hayatını kaybeden değerlerimiz...

Ölümleriyle içimizi sızlatmışlardı! İşte 2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler! Ankaralı Turgut, Kenan Işık, Ahu Tuğba ve niceleri...

ANKARALI TURGUT

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi bulunan 'Ankaralı Turgut' lakaplı Turgut Karataş, uzun süredir savaştığı kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Ölümleriyle içimizi sızlatmışlardı! İşte 2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler! Ankaralı Turgut, Kenan Işık, Ahu Tuğba ve niceleri...

AHU TUĞBA

İleri derecede KOAH hastalığı ile mücadele eden değerli oyuncu Ahu Tuğba, Miami'deki evinde yaşamını yitirdi.

Ölümleriyle içimizi sızlatmışlardı! İşte 2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler! Ankaralı Turgut, Kenan Işık, Ahu Tuğba ve niceleri...

TOMRİS GİRİTLİOĞLU

Ünlü senarist ve yazar Tomris Giritoğlu, yakalandığı kanserden kurtulamayarak 67 yaşında öldü.

Ölümleriyle içimizi sızlatmışlardı! İşte 2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler! Ankaralı Turgut, Kenan Işık, Ahu Tuğba ve niceleri...

AHMET UĞURLU

Türk sinema dünyasının önemli isimlerinden olan Ahmet Uğurlu, kansere yakalanarak yaşamını yitirdi.

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