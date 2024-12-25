Trend
Galeri
Trend Magazin
Ölümleriyle içimizi sızlatmışlardı! İşte 2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler! Ankaralı Turgut, Kenan Işık, Ahu Tuğba ve niceleri...
Ölümleriyle içimizi sızlatmışlardı! İşte 2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler! Ankaralı Turgut, Kenan Işık, Ahu Tuğba ve niceleri...
2024 yılında birçok sanatçı, müzisyen ve sinema dünyasının önemli isimleri aramızdan ayrıldı. Geride unutulmaz işler bırakan ünlü simalar, kayıplarıyla sevenlerini sarstı. İşte 2024 yılının ölümleriyle hayranlarını derin üzüntüye boğan kaybettiğimiz değerlerimiz…
Giriş Tarihi: 25.12.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:31