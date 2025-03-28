Trend Galeri Trend Magazin Onlar hayatlarının en zor sınavını verdi… Kimisi kanserden kimisi de doğuma bir hafta kala vefat etti... İşte evlat acısıyla sarsılan ünlü isimler!

Onlar hayatlarının en zor sınavını verdi… Kimisi kanserden kimisi de doğuma bir hafta kala vefat etti... İşte evlat acısıyla sarsılan ünlü isimler!

Magazin dünyasında her zaman neşeli ve mutlu halleriyle görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerin, aslında ne kadar büyük bir acı yaşadığını biliyor musunuz? Enerjik yönleriyle akıllara kazınan birçok ünlü isim, evlat acısıyla sarsılıp büyük bir kayıp yaşamıştı. En zor dönemlerinden geçen ünlüler, zaman geçmesine rağmen evlat acısını ilk günkü gibi kalbinde taşımaya devam ediyor. İşte, Seda Sayan, Safiye Soyman, Cihat Tamer ve daha birçok ünlü isim gibi çocuklarını kaybeden ve hayatlarının en zor sınavını veren ünlüler...

Giriş Tarihi: 28.03.2025 12:02 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 12:11
Onlar hayatlarının en zor sınavını verdi… Kimisi kanserden kimisi de doğuma bir hafta kala vefat etti... İşte evlat acısıyla sarsılan ünlü isimler!

Özel yaşamlarıyla magazin gündeminden düşmeyen, neşeli ve enerjik halleriyle her zaman dikkat çeken ünlülerin, aslında hayatlarının en acı olayını yaşadıklarını biliyor musunuz? İşte evlat acısını yaşayan ve hayatlarının en zor döneminden geçen ünlü isimler...

Onlar hayatlarının en zor sınavını verdi… Kimisi kanserden kimisi de doğuma bir hafta kala vefat etti... İşte evlat acısıyla sarsılan ünlü isimler!

CİHAT TAMER

Türk tiyatro ve sinemasının 81 yaşındaki usta ismi Cihat Tamer 57 yaşındaki oğlunu kaybetmişti.

Onlar hayatlarının en zor sınavını verdi… Kimisi kanserden kimisi de doğuma bir hafta kala vefat etti... İşte evlat acısıyla sarsılan ünlü isimler!

Kanser tedavisi gören Atilla Tamer'in uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Onlar hayatlarının en zor sınavını verdi… Kimisi kanserden kimisi de doğuma bir hafta kala vefat etti... İşte evlat acısıyla sarsılan ünlü isimler!

HÜLYA YİĞİTALP

Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp'in 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey'in kaybıyla yıkılmıştı.

Onlar hayatlarının en zor sınavını verdi… Kimisi kanserden kimisi de doğuma bir hafta kala vefat etti... İşte evlat acısıyla sarsılan ünlü isimler!

Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta ABD'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti