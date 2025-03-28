Trend Galeri Trend Magazin Onlar hayatlarının en zor sınavını verdi… Kimisi kanserden kimisi de doğuma bir hafta kala vefat etti... İşte evlat acısıyla sarsılan ünlü isimler!

Onlar hayatlarının en zor sınavını verdi… Kimisi kanserden kimisi de doğuma bir hafta kala vefat etti... İşte evlat acısıyla sarsılan ünlü isimler!

Magazin dünyasında her zaman neşeli ve mutlu halleriyle görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerin, aslında ne kadar büyük bir acı yaşadığını biliyor musunuz? Enerjik yönleriyle akıllara kazınan birçok ünlü isim, evlat acısıyla sarsılıp büyük bir kayıp yaşamıştı. En zor dönemlerinden geçen ünlüler, zaman geçmesine rağmen evlat acısını ilk günkü gibi kalbinde taşımaya devam ediyor. İşte, Seda Sayan, Safiye Soyman, Cihat Tamer ve daha birçok ünlü isim gibi çocuklarını kaybeden ve hayatlarının en zor sınavını veren ünlüler...