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Onu herkes öldü sanıyordu...Tarkan'ın Prenses Gosha'sı Eva Bender 80 yaşında ortaya çıktı!

Tarkan filmlerinin Prenses Gosha'sı olarak hafızalara kazınmıştı Eva Bender...Yeşilçam yıldızını herkes öldü sanarken, 80 yaşında ortaya çıktı. Son halini görünce inanamayacaksınız...

Giriş Tarihi: 04.12.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 10:42
Onu herkes öldü sanıyordu...Tarkan’ın Prenses Gosha’sı Eva Bender 80 yaşında ortaya çıktı!

Birçok Yeşilçam filminde rol alan Eva Bender, özellikle başrolünü Kartal Tibet'in oynadığı Tarkan serisindeki Büyücü Gosha rolüyle tanınmıştı.

Onu herkes öldü sanıyordu...Tarkan’ın Prenses Gosha’sı Eva Bender 80 yaşında ortaya çıktı!

Rol aldığı başlıca yapımlar arasında; Tarkan Viking Kanı, Tarkan Gümüş Eyer, Tarkan Altın Madalyon, Yaşamak Ne Güzel Şey ve Karakolda Ayna Var gibi filmler sayılabilir.

Onu herkes öldü sanıyordu...Tarkan’ın Prenses Gosha’sı Eva Bender 80 yaşında ortaya çıktı!

1968'de yönetmen Halit Refiğ ile evlendi, ama iki yıl sonra boşandı.

Onu herkes öldü sanıyordu...Tarkan’ın Prenses Gosha’sı Eva Bender 80 yaşında ortaya çıktı!

Bender, bu boşanmanın ardından bunalıma girdi.

Onu herkes öldü sanıyordu...Tarkan’ın Prenses Gosha’sı Eva Bender 80 yaşında ortaya çıktı!

1988 yılında bir veda mektubu bırakıp ortadan kaybolan oyuncuyu herkes öldü sanarken yaşadığı ortaya çıktı.

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