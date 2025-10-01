Trend Galeri Trend Magazin Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

Türkiye onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdı. 90'lı yıllara damga vuran Can Ayşecik'in yıldızı Ecem Kanun, büyüdü, evlendi. Şimdi 33 yaşında olan Ecem Kanun'un son hali sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 01.10.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 10:37
Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

7 yaşında "Can Ayşecik"te Ayşecik karakteriyle tanınan Ecem Kanun'un son hali sosyal medyayı salladı! Sevimli bir çocukken kalpleri fetheden Kanun, büyüyüp genç bir kadına dönüşünce görenleri adeta hayran bıraktı. Peki, Ecem Kanun şimdi neler yapıyor?

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

Ecem Kanun, ünlü olduğunda henüz 7 yaşındaydı. Adı belki size tanıdık gelmeyebilir, ama "Can Ayşecik" deyince herkesin gözünde mavi gözlü, tatlı mı tatlı bir kız çocuğu canlanır.

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

1991 doğumlu Ecem Kanun'un güzelliği, küçüklüğünden belli oluyordu. "Can Ayşecik"teki sevimli hali, yıllar sonra da hayranlarını etkilemeye devam ediyor.

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

Bıcır bıcır bir kız çocuğuyken milyonların gönlünü kazanan Ecem Kanun şimdi 34 yaşında evli bir genç kadın.

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

Ecem Kanun bakın nasıl değişmiş...

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

Son olarak eşi ile pozlarını paylaşan Ecem Kanun ilgi odağı oldu.

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

İşte Can Ayşecik Ecem Kanun'un son hali ve bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların değişimleri...

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

90'lı yılların sonlarında ekranların sevilen dizilerinden olan Can Ayşecik ile ünlenen Ecem Kanun daha sonra adeta sırra kadem bastı.

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

Oyunculuk kariyerine devam etmeyen Ecem Kanun İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

Magazinden uzak bir hayat süren Ecem Kanun'u merak edenler sosyal medya paylaşımlarını didik didik ediyor.

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

33 yaşında olan Ecem Kanun'nun eşi ve kızı ile yaptığı paylaşımlara büyük beğeni topluyor.

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

Güzelliğiyle dikkat çeken eski oyuncunun ekranlara dönüp dönmeyeceği ise takipçileri tarafından merak ediliyor.

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

Son olarak Ecem Kanun'nun eşi ile romantik pozları ilgi odağı oldu.

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

Genç çift birbirine çok yakıştırıldı.

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

Ekranların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki hallerini sizler için derledik.

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

Fenomen haline gelen "Selena" dizisi, tekrar bölümleri ile reytingleri sallamaya devam ediyor. Selena'daki çocuk oyuncuların son halleri ise araştırılıyor. Merak edilen o isimlerden biri de Kıvılcım'ı canlandıran Hazal Şenel.

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu. Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor. Selana'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında.

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

13 yaşındayken Kıvılcım olarak şöhreti yakalayan çocuk oyuncu Hazal Şenel değişimi ile dudak uçuklatıyor.

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali...

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

Son olarak imaj tazeleyen Hazal Şenel yeni saçları ile iddialı pozlarını paylaşmıştı.

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

Yaz sezonunda da paylaştığı bikinili pozları ile dikkat çeken Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali 'yok artık' dedirtti.

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

Hazal Şenel'in daracık kırmızı elbisesi ile verdiği pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

Düzgün fiziği ile dikkat çeken Hazal Şenel'in paylaşımlarından spora oldukça düşkün olduğu görülüyor.

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

Hazal Şenel yeni imajıyla hayranlarından tam puan aldı.

Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!

Güzel oyuncu bir ara saçlarını sarı yapmış ve bu hali ile oyuncu Özge Özder'e çok benzetilmişti...