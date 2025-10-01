Trend
Galeri
Trend Magazin
Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!
Onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdık! Can Ayşecik şimdi 33 yaşında! Ecem Kanun’un son hali olay!
Türkiye onu tin tin tini mini hanım şarkısıyla tanıdı. 90'lı yıllara damga vuran Can Ayşecik'in yıldızı Ecem Kanun, büyüdü, evlendi. Şimdi 33 yaşında olan Ecem Kanun'un son hali sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 01.10.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 10:37