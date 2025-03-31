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Onur Büyüktopçu 2 ayda 15 kilo verdi! Nişantaşı'nda böyle görüntülendi: "Sadece 3 besini bıraktım..."
Onur Büyüktopçu 2 ayda 15 kilo verdi! Nişantaşı'nda böyle görüntülendi: "Sadece 3 besini bıraktım..."
Onur Büyüktopçu'nun inanılmaz değişimi! Ünlü oyuncu, kısa sürede tam 15 kilo vererek adeta bambaşka biri oldu. Fit bir görünüme kavuşan Büyüktopçu, nasıl zayıfladığını ve bu süreçte neler yaşadığını açıklarken, hayranlarını şaşırtan çarpıcı itiraflarda bulundu!
Giriş Tarihi: 31.03.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 15:21