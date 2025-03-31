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Onur Büyüktopçu 2 ayda 15 kilo verdi! Nişantaşı'nda böyle görüntülendi: "Sadece 3 besini bıraktım..."

Onur Büyüktopçu'nun inanılmaz değişimi! Ünlü oyuncu, kısa sürede tam 15 kilo vererek adeta bambaşka biri oldu. Fit bir görünüme kavuşan Büyüktopçu, nasıl zayıfladığını ve bu süreçte neler yaşadığını açıklarken, hayranlarını şaşırtan çarpıcı itiraflarda bulundu!

Giriş Tarihi: 31.03.2025 15:20 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 15:21
Onur Büyüktopçu 2 ayda 15 kilo verdi! Nişantaşı’nda böyle görüntülendi: Sadece 3 besini bıraktım...

Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çeken oyuncu, iki ayda tam 15 kilo kaybettiğini açıkladı.

Onur Büyüktopçu 2 ayda 15 kilo verdi! Nişantaşı’nda böyle görüntülendi: Sadece 3 besini bıraktım...

Sağlıklı bir yaşam için spor ve diyet yaptığını belirten Büyüktopçu, kilo vermeye devam edeceğini ifade etti.

Onur Büyüktopçu 2 ayda 15 kilo verdi! Nişantaşı’nda böyle görüntülendi: Sadece 3 besini bıraktım...

Diyet yapmanın kendisi için zorlayıcı olduğunu dile getiren oyuncu, "Kilo sağlıksız bir şey. Makarnasız, pilavsız ve ekmeksiz doymam ama bunları hayatımdan çıkardım. Fenalık geliyor ama salata yapıyorum," dedi.

Onur Büyüktopçu 2 ayda 15 kilo verdi! Nişantaşı’nda böyle görüntülendi: Sadece 3 besini bıraktım...

Mide ameliyatlarına karşı olduğunu da belirten Onur Büyüktopçu, "Zaten narkoz korkum var, herhalde olamam. Kilo veriyorum ama asıl mesele bunu korumak," diyerek istikrarlı olmanın önemine vurgu yaptı.

Onur Büyüktopçu 2 ayda 15 kilo verdi! Nişantaşı’nda böyle görüntülendi: Sadece 3 besini bıraktım...

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