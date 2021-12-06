Oyuncu Fahriye Evcen siyah deri pantolonuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Eşi Burak Özçivit kayıtsız kalamadı...

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, 12,3 milyonluk Instagram hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor.
Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Evcen, kısa bir süre önce ekranlara dönmüştü.
Güzel oyuncu, Instagram hesabından yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Siyahlar içinde poz veren Fahriye Evcen, deri pantolonuyla sosyal medyayı adeta yaktı geçti.
BURAK ÖZÇİVİT KAYITSIZ KALAMADI
Eşinin pozlarına kayıtsız kalamayan Burak Özçivit ise fotoğrafa kalp emojileri bırakmayı ihmal etmedi.