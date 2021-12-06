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Oyuncu Fahriye Evcen siyah deri pantolonuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Eşi Burak Özçivit kayıtsız kalamadı...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Mutlu evliliklerinden Karan isminde bir çocukları olan çift, şimdilerde kariyerlerinde zirveyi yaşıyorlar. Kısa bir süre önce ekranlara dönen Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarına da hız kesmeden devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak siyahlar içinde çekildiği pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Güzelliğiyle büyüleyen oyuncunun karelerine eşi Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı...

Giriş Tarihi: 06.12.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 12:14
Oyuncu Fahriye Evcen siyah deri pantolonuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Eşi Burak Özçivit kayıtsız kalamadı...

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, 12,3 milyonluk Instagram hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Oyuncu Fahriye Evcen siyah deri pantolonuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Eşi Burak Özçivit kayıtsız kalamadı...

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Evcen, kısa bir süre önce ekranlara dönmüştü.

Oyuncu Fahriye Evcen siyah deri pantolonuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Eşi Burak Özçivit kayıtsız kalamadı...

Güzel oyuncu, Instagram hesabından yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Oyuncu Fahriye Evcen siyah deri pantolonuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Eşi Burak Özçivit kayıtsız kalamadı...

Siyahlar içinde poz veren Fahriye Evcen, deri pantolonuyla sosyal medyayı adeta yaktı geçti.

Oyuncu Fahriye Evcen siyah deri pantolonuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Eşi Burak Özçivit kayıtsız kalamadı...

BURAK ÖZÇİVİT KAYITSIZ KALAMADI

Eşinin pozlarına kayıtsız kalamayan Burak Özçivit ise fotoğrafa kalp emojileri bırakmayı ihmal etmedi.

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