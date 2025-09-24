Trend Galeri Trend Magazin 'Yaz'ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca'dan annelik itirafı: "Bol sütlü, tükürük mendilli..."

'Yaz'ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca'dan annelik itirafı: "Bol sütlü, tükürük mendilli..."

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, anne olduktan sonra yaşadığı yeni hayatına dair samimi bir paylaşım yaptı. Kızı Yaz ve eşiyle çekilen fotoğraflarına doğal bir not ekleyen Karaca, anneliğin ilk 3 ayını tüm gerçekliğiyle gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 24.09.2025 11:15 Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 11:28
’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi işletmeci Kemal Ekmekçi ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

Evlendiği andan itibaren özel hayatıyla ilgi odağı olan Karaca'nın ne zaman anne olacağı ise merak edilmişti.

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

Ünlü oyuncu sürpriz bir paylaşım yaparak bebek beklediğini açıklamıştı.

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

Karaca birkaç ay sonra ise bebeğinin cinsiyetini açıklayarak minik bebeklerinin kız olacağını duyurmuştu.

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

MİNİK KIZINI KUCAĞINA ALDI!

Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca bebeğini kucağına oldu.

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

Ünlü oyuncu birkaç gün sonra ise kızı Yaz ile ilk paylaşımını yapmıştı.

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

3 AY GÜNCELLEMESİ!

İlk kez anne olmanın tadını çıkaran Gizem Karaca, Instagram hesabında kızı Yaz'la birlikte peş peşe fotoğraflar paylaştı.

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

Takipçilerinden birçok beğeni alan Karaca paylaşımlarına ise şu notu düştü: "Yeni hayatımızın son 3 ayı, unfiltered. Bol sütlü, tükürük mendilli, pışpışlamaktan baş dönmeli, 'kakası sarı mı değil mi?' li, bir sürü yaşanan ilk li ve so much love"

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

Karaca'nın yapmış olduğu samimi itiraf sevenlerinin beğenisiyle karşılandı.

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

Doğumdan sonrasını sürekli olarak takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu geçen günlerde de eşi ve minik kızıyla akşam vakti dışarıdaydı.

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

"BİZ YİNE SOKAKLARDA"
Gizem Karaca, "Biz yine sokaklarda, Kemal yine maçında" notuyla paylaştığı videoda kızı ve eşiyle hallerini gösterdi.

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

Kızı Leyla Yaz'ın uyumadığını söyleyen Karaca, eşinin de telefondan futbol maçı izlediği anlatı paylaştı.

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

"ŞİŞKO VE UYKULU"
Geçtiğimiz günlerde de kedisinin fotoğrafını paylaşan Gizem Karaca, "Şişko ve uykulu. Bu aralar ben." notunu düşerek esprili bir gönderi paylaşarak takipçilerini güldürdü.

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

13 KİLOYU 3 HAFTADA VERMİŞTİ
Doğum sonrası hallerini de sevenleriyle sıkça paylaşan ünlü isim anne olduktan sonra 3 haftada 13 kilo verdiğini sosyal medya hesabından açıklamıştı.

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

Paylaşımında aynadan kendini gösteren Gizem Karaca, "Kızlar, doğumdan sonra kilolar hızlı gidiyormuş dedikleri doğruymuş. 2'nci aydan bildiriyorum 13 kg 3 haftada kendiliğinden gitti, kaldı 10 kg vermem gereken. Ki daha spora başlayamadım.

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

"O BÜYÜSÜN BEN KÜÇÜLEYİM"

Emzirmek dışında bir aksiyonum yok. Ama şimdi takıldım bu kiloda o yüzden yavaştan başlamak istiyorum yürüyüşlerle. Hepsi dengeliymiş aslında, ben dinlendim iyileştim, bebeğin 40'ı çıktı ve ikimiz de artık daha kuvvetliyiz o yüzden o dünyayı keşfetsin ben de kalorilerimi. O büyüsün ben küçüleyim" dedi.

Gizem Karaca 3 haftada 13 kilo verdi: "O büyüsün ben küçüleyim" | Video

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

ESPRİLİ PAYLAŞIMLARIYLA GÜLDÜRÜYOR
Sosyal medyada oldukça aktif olan ünlü isim yeni gönderisiyle de dikkatleri üzerine çekti. Sık sık kızıyla karelerini gördüğümüz Gizem Karaca, bu sefer kahve molası verdiği anları paylaştı.

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

"HİÇ BENLİK DEĞİL"
"Yazo babasıyla uyuyor ben de fırsat bu fırsat' dedim kaçıp bir kahve yaptım kendime" diyerek kahve içtiği anları paylaşan Gizem Karaca, ardından ise "Şu cümleleri bilerek kuruyorum, komiğime gidiyor, hiç benlik değil" diyerek takipçilerini de güldürdü.

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

Kısa bir süre ise kızı Yaz ile bu kareyi paylaşan ünlü oyuncu, "Alarmım çaldı" diyerek esprili gönderilerini takipçilerini güldürmeye devam ediyor.

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

Geçtiğimiz günlerde kucağında kızı Leyla Yaz pozunu paylaşan ünlü oyuncu üzerine not olarak ise 'Benim dünyam' yazmıştı.

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

Kızıyla ev hallerini paylaşan Gizem Karaca, evin halini de gösterdi. Gönderilerinde sık sık espri de yapıyor.

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

"YATACAK HİÇBİR YER YOK ÇÜNKÜ"
Kızı Yaz için evde hazırladığı yatacak yerleri tek tek gösteren ve sayan Gizem Karaca, son olarak ise kucağında yatan kızını göstererek, "yatacak hiçbir yer yok çünkü" dedi. Paylaşımına "Yoo, ne kucağa alıştırması" notunu düşen ünlü oyuncu durumunu yine komik bir şekilde dile getirdi.

Gizem Karaca kızı Yaz ile ev hallerini paylaştı | Video

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

"DOĞALINDAN ROCK N ROLL"

Geçtiğimiz günlerde de biricik kızı Leyla Yaz'ı kucağında uyuttuğu anları Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, şu notu düşmüştü:

"Hayır saçlarda jöle yok. Doğalından Rock N Roll. Şaka maka harbi inmiyor arkadaşlar"

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

MİNİK BEBEĞİNE DUYGUSAL MEKTUP...
Öte yandan çiçeği burnunda anne Gizem Karaca, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında minik bebeği Yaz'a yazdığı duygusal paylaşımı paylaşmıştı.

’Yaz’ı böyle kapattı! Oyuncu Gizem Karaca’dan annelik itirafı: Bol sütlü, tükürük mendilli...

"HAYATIMDA YAPTIĞIM EN DOĞRU ŞEYSİN"

Karaca, bebeğinin ve eşinin olduğu kareyi yayınlayarak, ''Kızıma... Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şimdi mesela kendimi dünyanın en güçlü kadını hissederken daha çok korkularım çoğalacak. Zamanında endişe ettiğim her şeyin ne kadar önemsiz olduğunu anlayacağım. Sen büyüyüp serpildikçe biz kendimizi takdir edeceğiz ama zamanın elimizden kayıp gittiğine şahit olacağız. Belki yaşlandığımızı fark etmeyeceğiz. Bir bakmışız belki dünyanın başka bir ülkesinde ailecek gittiğimiz tatilde aynı masada kahkahalar atıyor olacağız. Belki senden telefon bekleyeceğim offf anne ya diye daralacaksın. Erkek arkadaş problemlerini dinleyeceğim, babansa ben duymak istemiyorum diyecek. Belki babanı arayıp beni şikayet edeceksin, bende sana 'Seni 9 ay ben taşıdım karnımda!' diye çıkışıp sonra hemen pişman olacağım. Ama şunu bil ki hayatı sana inanılmaz neşeyle dolu dolu yaşatacağız. Hep sevgiyle uykulara dalacaksın, huzur dolu uyanacaksın. Baban ve ben 20 gündür gözümüzü senin üstünden alamıyoruz. Sıra sende, sıra bende diye evde etrafında dört dönüyoruz. Hayatımda yaptığım en doğru şeysin sen. Hayatımda verdiğim en büyük kararsın. Biz artık çekirdek aile miyiz yani diye ara sıra Kemal'e soruyorum. 20 gün önce hastaneye koştura koştura gittiğimizi hiç unutmayacağım. Bize 3 gün önceden yanlış alarmlar verip bu şakacı halini de hiç unutmayacağım. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, çünkü birlikte büyüyeceğiz bir tanem. Sen bana, ben sana öğretmen olacağız. Çok şükür çok... Seni çok seviyoruz Yaz. İyi ki geldin'' notunu düşmüştü.. Ünlü oyuncunun duygusal satırları, takipçilerinin de kalplerini eritmişti...