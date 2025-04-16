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Oyuncu Pelin Akil öğle yemeğinde hangi dünyaca ünlü isimle karşılaştı? O anı Buse Terim böyle ölümsüzleştirdi!

Eşinden bir süredir boşanacağı ileri sürülen ünlü oyuncu Pelin Akil, bir markanın etkinliği için New York'a gitti. Bu etkinliğe katılan Buse Terim ve Pelin Akil, ABD'de gittikleri bir restoranda dünyaca ünlü yıldızla karşılaştı. Buse Terim ise o anları ölümsüzleştirdi. İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 16.04.2025 21:41 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 21:41
Oyuncu Pelin Akil öğle yemeğinde hangi dünyaca ünlü isimle karşılaştı? O anı Buse Terim böyle ölümsüzleştirdi!

Ünlü oyuncu Pelin Akil, yüzü olduğu bir markanın çekimleri için New York'a gitti. Burada o markanın düzenlediği etkinliğe de birçok ünlü isim katıldı.

Oyuncu Pelin Akil öğle yemeğinde hangi dünyaca ünlü isimle karşılaştı? O anı Buse Terim böyle ölümsüzleştirdi!

Ünlü isimlerden Buse Terim de bu etkinliğe katıldı.

Oyuncu Pelin Akil öğle yemeğinde hangi dünyaca ünlü isimle karşılaştı? O anı Buse Terim böyle ölümsüzleştirdi!

BİRLİKTE RESTORANA GİTTİLER

Pelin Akil ve Buse Terim, etkinlik kapsamında bulundukları New York'ta birlikte bir restorana gitti.

Oyuncu Pelin Akil öğle yemeğinde hangi dünyaca ünlü isimle karşılaştı? O anı Buse Terim böyle ölümsüzleştirdi!

RESTORANDA 'JAMES BOND' SÜRPRİZİ!

Ünlü isimler bu restoranda, İrlandalı sinema oyuncusu ve bir dönem '007 James Bond' karakterine hayat veren Pierce Brendan Brosnan ile karşılaştı.

Oyuncu Pelin Akil öğle yemeğinde hangi dünyaca ünlü isimle karşılaştı? O anı Buse Terim böyle ölümsüzleştirdi!

BU AN BÖYLE ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ

Bu anı Buse Terim ölümsüzleştirdi. Pelin Akil ise poz vererek heyecanını takipçileriyle paylaştı.