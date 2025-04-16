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Oyuncu Pelin Akil öğle yemeğinde hangi dünyaca ünlü isimle karşılaştı? O anı Buse Terim böyle ölümsüzleştirdi!

Eşinden bir süredir boşanacağı ileri sürülen ünlü oyuncu Pelin Akil, bir markanın etkinliği için New York'a gitti. Bu etkinliğe katılan Buse Terim ve Pelin Akil, ABD'de gittikleri bir restoranda dünyaca ünlü yıldızla karşılaştı. Buse Terim ise o anları ölümsüzleştirdi. İşte o paylaşım!