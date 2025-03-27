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Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz’e imalı 'yılan' göndermesi! "Geri dönülemez bir hasar kalır"

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasında gerilim bir türlü dinmek bilmiyor. İlk defa bu kadar açık şekilde suçlamalarda bulunan Özcan Deniz, bu açıklamalarla yetinmeyip son olarak imalı bir paylaşımda bulunarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 08:49 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 08:49
Özcan Deniz’den abisi Ercan Deniz’e imalı ’yılan’ göndermesi! Geri dönülemez bir hasar kalır

Ailesiyle sıkıntılı günler geçiren ünlü sanatçı Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda anjiyo oldu ve sağlık durumuyla ilgili sevenlerini endişelendirdi.

Özcan Deniz’den abisi Ercan Deniz’e imalı ’yılan’ göndermesi! Geri dönülemez bir hasar kalır

STRES NEDENİYLE KALP SPAZMI GEÇİREREK HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Samar Dadgar, geçen haftalarda eşi Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

Özcan Deniz’den abisi Ercan Deniz’e imalı ’yılan’ göndermesi! Geri dönülemez bir hasar kalır

Kişisel sayfasında açıklama yapan Dadgar, Özcan Deniz'in ailesine zehir zemberek sözler söyleyerek ateş püskürmüştü.

Özcan Deniz’den abisi Ercan Deniz’e imalı ’yılan’ göndermesi! Geri dönülemez bir hasar kalır

"HEPİNİZİ CEHENNEM ATEŞİNDE YAKACAĞIM"

Dadgar, "Bitmedi düşmanlığınız bitmedi, tuzaklarınız... Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım nefes alamıyorum. Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Bak hepinizi hepinizi."

Özcan Deniz’den abisi Ercan Deniz’e imalı ’yılan’ göndermesi! Geri dönülemez bir hasar kalır

"ALLAH SİZİ AFFETMESİN"

"Allah sizi affetmesin. Bundan sonra gerçekleri ne zaman paylaşacak diye korkun benden. İftira atmak, kul hakkı yemek insanların günahına girmek yıllarca. Sabah akşam haftanın 7 günü çalışıp gençliğini çocukluğunu vermiş bir adamın hastanede o yatakta ne düşündüğünü neden göz yaşı akıttığının hesabı olacaktır. Karma çok güzel şeydir çok hızlı işler. Adalette de öyle Hepiniz dediğimde ciddiydim. Bak belgeli" dedi.