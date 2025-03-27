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Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz’e imalı 'yılan' göndermesi! "Geri dönülemez bir hasar kalır"
Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz’e imalı 'yılan' göndermesi! "Geri dönülemez bir hasar kalır"
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz arasında gerilim bir türlü dinmek bilmiyor. İlk defa bu kadar açık şekilde suçlamalarda bulunan Özcan Deniz, bu açıklamalarla yetinmeyip son olarak imalı bir paylaşımda bulunarak tüm dikkatleri üzerine çekti.
Giriş Tarihi: 27.03.2025 08:49
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 08:49