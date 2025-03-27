Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz’e imalı 'yılan' göndermesi! "Geri dönülemez bir hasar kalır"

"ALLAH SİZİ AFFETMESİN"

"Allah sizi affetmesin. Bundan sonra gerçekleri ne zaman paylaşacak diye korkun benden. İftira atmak, kul hakkı yemek insanların günahına girmek yıllarca. Sabah akşam haftanın 7 günü çalışıp gençliğini çocukluğunu vermiş bir adamın hastanede o yatakta ne düşündüğünü neden göz yaşı akıttığının hesabı olacaktır. Karma çok güzel şeydir çok hızlı işler. Adalette de öyle Hepiniz dediğimde ciddiydim. Bak belgeli" dedi.