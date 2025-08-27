Trend
Galeri
Trend Magazin
Özge Borak ikinci kez üniversiteli oldu! Hangi bölümü kazandığını açıkladı... "Düşüncelerimden biri aydınlığa kavuştu"
Özge Borak ikinci kez üniversiteli oldu! Hangi bölümü kazandığını açıkladı... "Düşüncelerimden biri aydınlığa kavuştu"
Türkiye'nin sevilen oyuncularından Özge Borak, geçtiğimiz gün açıklanan üniversite tercih sonuçlarıyla birlikte yeniden öğrenci olacağını duyurmuştu. Hangi bölümü seçeceği merak edilen ünlü oyuncu, kazandığı bölümü sosyal medya hesabından açıkladı.
Giriş Tarihi: 27.08.2025 14:57