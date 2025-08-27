Trend Galeri Trend Magazin Özge Borak ikinci kez üniversiteli oldu! Hangi bölümü kazandığını açıkladı... "Düşüncelerimden biri aydınlığa kavuştu"

Özge Borak ikinci kez üniversiteli oldu! Hangi bölümü kazandığını açıkladı... "Düşüncelerimden biri aydınlığa kavuştu"

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Özge Borak, geçtiğimiz gün açıklanan üniversite tercih sonuçlarıyla birlikte yeniden öğrenci olacağını duyurmuştu. Hangi bölümü seçeceği merak edilen ünlü oyuncu, kazandığı bölümü sosyal medya hesabından açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.08.2025 14:57
Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu, kendisinin de üniversiteyi kazanan öğrenciler arasında yer aldığını söyledi.

ÖZGE BORAK ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI

Uzun yıllardır dizi, tiyatro ve sinema dünyasında başarılı işlere imza atan Özge Borak, yeniden öğrenci olmanın heyecanını sevenleriyle paylaştı.

Üniversiteye hazırlanma sürecinde oldukça emek verdiğini belirten Borak, özellikle matematik ve geometri derslerinde zorlandığını da açıkladı. Buna rağmen pes etmediğini söyleyen oyuncu, aldığı sonuçla birlikte büyük bir rahatlama yaşadığını ifade etti.

Borak, "Çok uzun zaman sonra yeniden ders çalışmak, sınava hazırlanmak gerçekten farklı bir deneyimdi. Zorlandığım anlar oldu ama sonunda başarmak bana büyük mutluluk verdi. Üniversiteli olmak heyecan verici" sözleriyle duygularını dile getirdi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan oyuncu Özge Borak, ikinci üniversitesini kazanma heyecanını takipçileriyle de paylaştı.

HANGİ ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI?

Ünlü oyuncu hangi bölümü okuyacağı ise merak konusuydu.

SOSYAL MEDYA HESABINDA DUYURDU

Psikoloji eğitimi alacak olan ünlü oyuncu, sosyal medyada bu güzel haberi duyurarak "Bugün düşüncelerimden biri aydınlığa kavuştu" diye paylaşım yaptı.

"GEOMETRİ VE MATEMATİK EN ZORLANDIĞIM DERSLERDİ"

Üniversite sınavına hazırlanırken hangi derslerde en çok zorlandığı sorulan Özge Borak, geometri ve matematik yanıtını verdi. Oyuncu, sayısal derslerin kendisini oldukça zorladığını ama disiplinli bir şekilde çalışarak bu engeli aştığını söyledi. Bu açıklaması, sınava hazırlanan binlerce öğrenciyle de ortak bir deneyim oluşturdu.

YENİDEN ÖĞRENCİ OLMANIN HEYECANI

Üniversite hayatına adım atan Borak, yeni dönemde eğitimine odaklanacağını belirtti. Sanat kariyerinin yanında akademik bir yolculuğa da çıkacak olması, hem hayranları hem de medya tarafından ilgiyle takip ediliyor.

"Hayatta hiçbir şey için geç değil" mesajı veren Borak, yaşı ve kariyeri ne olursa olsun, öğrenmenin ve gelişmenin her zaman devam edebileceğini gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK DESTEK

Ünlü oyuncunun üniversiteyi kazanması, sosyal medyada gündem oldu. Özellikle genç takipçileri, Borak'ın azminden ve kararlılığından ilham aldıklarını yazdı.

Özge Borak'ın üniversite yolculuğu, önümüzdeki dönemde en çok konuşulan konular arasında yer alacak gibi görünüyor.