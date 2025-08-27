Özge Borak ikinci kez üniversiteli oldu! Hangi bölümü kazandığını açıkladı... "Düşüncelerimden biri aydınlığa kavuştu"

"GEOMETRİ VE MATEMATİK EN ZORLANDIĞIM DERSLERDİ"

Üniversite sınavına hazırlanırken hangi derslerde en çok zorlandığı sorulan Özge Borak, geometri ve matematik yanıtını verdi. Oyuncu, sayısal derslerin kendisini oldukça zorladığını ama disiplinli bir şekilde çalışarak bu engeli aştığını söyledi. Bu açıklaması, sınava hazırlanan binlerce öğrenciyle de ortak bir deneyim oluşturdu.