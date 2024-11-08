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Özge Ulusoy evlilik teklifi aldı! Milyonluk tektaşı dikkat çekti

Deneyimli manken Özge Ulusoy, uzun süredir birlikte olduğu Faruk Çolakoğlu'ndan evlenme teklifi aldı. Ünlü model milyonluk tektaşını göstermekten kaçınmadı.

Giriş Tarihi: 08.11.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 10:34
Özge Ulusoy evlilik teklifi aldı! Milyonluk tektaşı dikkat çekti

Ünlü model Özge Ulusoy, önceki akşam bir davete katıldı. Gazetecilerle karşılaştı. 6 yıldır aşk yaşadığı iş insanı Faruk Çolakoğlu ile mutlu bir ilişkisi olduğunu anlattı.

Özge Ulusoy evlilik teklifi aldı! Milyonluk tektaşı dikkat çekti

Ulusoy, evlenme teklifi aldığını ve kabul ettğini sorulara cevap vermeyerek doğruladı.

Özge Ulusoy evlilik teklifi aldı! Milyonluk tektaşı dikkat çekti

Özge Ulusoy'un tektaşının değeri ise 1 milyon TL'den fazla...

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Gazetecilerin "Yakında bir evlilik var mı?" sorusunu Ulusoy, "Biliyorsunuz ben özel hayatım hakkında çok fazla açıklama yapmıyorum. Çok güzel giden bir ilişkimiz var. Allah nazarlardan saklasın. Allah başımdan eksik etmesin. Böyle çok tarih vermeyi sevmiyorum. Ama geri kalan önemli şeyleri sizinle paylaşacağım" diye yanıtladı.

Özge Ulusoy evlilik teklifi aldı! Milyonluk tektaşı dikkat çekti

Güzelliği ile dikkat çeken ünlü model Özge Ulusoy'un estetiksiz hali ortaya çıktı. Özge Ulusoy'un bu halini görünce çok şaşıracaksınız.

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