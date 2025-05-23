Parasızlıktan kafede yaşıyordu...Cüneyt Arkın’ın rol arkadaşı Battal Gazi’nin Zıpzıp’ı Necdet Kökeş bakın şimdi ne halde!

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Battal Gazi'de hayat verdiği Zıpzıp karakteri ile hafızalara kazınan Necdet Kökeş geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunları ile üzmüştü. 60'lı yıllara damga vuran emektar oyuncu, parasızlıktan kafede yaşıyordu. Barınma sorunu çözülen Kökeş'in son hali ortaya çıktı.