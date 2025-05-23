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Parasızlıktan kafede yaşıyordu...Cüneyt Arkın'ın rol arkadaşı Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş bakın şimdi ne halde!

Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı Battal Gazi film serisinde Zıpzıp'ı canlandıran emektar Yeşilçam oyuncusu Necdet Kökeş, bir dönem parasızlıktan kafelerde yaşıyordu. Yaşamını zorlukla sürdüren 81 yaşındaki Necdet Kökeş'in son hali ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 11:38
Parasızlıktan kafede yaşıyordu...Cüneyt Arkın’ın rol arkadaşı Battal Gazi’nin Zıpzıp’ı Necdet Kökeş bakın şimdi ne halde!

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Battal Gazi'de hayat verdiği Zıpzıp karakteri ile hafızalara kazınan Necdet Kökeş geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunları ile üzmüştü. 60'lı yıllara damga vuran emektar oyuncu, parasızlıktan kafede yaşıyordu. Barınma sorunu çözülen Kökeş'in son hali ortaya çıktı.

Parasızlıktan kafede yaşıyordu...Cüneyt Arkın’ın rol arkadaşı Battal Gazi’nin Zıpzıp’ı Necdet Kökeş bakın şimdi ne halde!

Türk sinemasına damga vuran yapımlardan Battal Gazi, başrollerinde Cüneyt Arkın, Meral Zeren, Bilal İnci, Nevin Nuray gibi isimlere yer verdi.

Parasızlıktan kafede yaşıyordu...Cüneyt Arkın’ın rol arkadaşı Battal Gazi’nin Zıpzıp’ı Necdet Kökeş bakın şimdi ne halde!

Battal Gazi film serisinin ikinci filmi olan "Battal Gazi'nin İntikamı" filmi, 1972 yılında Memduh Ün yapımcılığında ve Nejdet Saydam yönetmenliğinde çekildi.

Parasızlıktan kafede yaşıyordu...Cüneyt Arkın’ın rol arkadaşı Battal Gazi’nin Zıpzıp’ı Necdet Kökeş bakın şimdi ne halde!

Bizanslılar tarafından karısı ve çocuğu kaçırılan Battal Gazi'yi anlatan film, Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden oldu.

Parasızlıktan kafede yaşıyordu...Cüneyt Arkın’ın rol arkadaşı Battal Gazi’nin Zıpzıp’ı Necdet Kökeş bakın şimdi ne halde!

Battal Gazi denilince akıllara kazınan bir karakter de "Zıpzıp" oldu.