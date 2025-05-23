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Parasızlıktan kafede yaşıyordu...Cüneyt Arkın'ın rol arkadaşı Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş bakın şimdi ne halde!
Parasızlıktan kafede yaşıyordu...Cüneyt Arkın'ın rol arkadaşı Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş bakın şimdi ne halde!
Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı Battal Gazi film serisinde Zıpzıp'ı canlandıran emektar Yeşilçam oyuncusu Necdet Kökeş, bir dönem parasızlıktan kafelerde yaşıyordu. Yaşamını zorlukla sürdüren 81 yaşındaki Necdet Kökeş'in son hali ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 23.05.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 11:38