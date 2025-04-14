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Pelin Akil’den Anıl Altan ile evliliğine dair şoke eden sözler! "İlk fırsatta boşanmak istiyorum!"

2016 yılında Pelin Akil ile nikah masasına oturan Anıl Altan, son dönemde boşanma iddialarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak sorulan tüm soruları cevapsız bırakan çiftten yeni bir hamle geldi. Pelin Akil ile Anıl Altan çifti evleri ayırdı.

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Giriş Tarihi: 14.04.2025 12:02 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 12:03
Pelin Akil’den Anıl Altan ile evliliğine dair şoke eden sözler! İlk fırsatta boşanmak istiyorum!

2007 yılında televizyon ekranlarında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde boy gösteren Pelin Akil, Anıl Altan ile tanışarak büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileriyle dikkat çeken çift, mutlu birlikteliklerini 2016 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Pelin Akil’den Anıl Altan ile evliliğine dair şoke eden sözler! İlk fırsatta boşanmak istiyorum!

Dillere destan düğünleriyle magazin manşetlerini süsleyen ünlü çift, 2019 yılında ikizleri Alin ve Lina'yı kucaklarına aldı.

Pelin Akil’den Anıl Altan ile evliliğine dair şoke eden sözler! İlk fırsatta boşanmak istiyorum!

Aile hayatları ile çok beğenilen çiftin üstünde son zamanlarda adeta kara bulutlar dolaşıyor.

Pelin Akil’den Anıl Altan ile evliliğine dair şoke eden sözler! İlk fırsatta boşanmak istiyorum!

Sık sık boşanma iddiaları ile gündeme gelen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın, 1 ay önce evlerini ayırdıkları iddia edilmişti.

Pelin Akil’den Anıl Altan ile evliliğine dair şoke eden sözler! İlk fırsatta boşanmak istiyorum!

Kısa sürede gündem olan konu hakkında evli çiftten herhangi bir açıklam gelmemişti. İkilinin sus pus olması bazı takipçiler tarafından bu iddiaları doğrulayacak niteliğindeydi.