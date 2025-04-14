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Pelin Akil’den Anıl Altan ile evliliğine dair şoke eden sözler! "İlk fırsatta boşanmak istiyorum!"
Pelin Akil’den Anıl Altan ile evliliğine dair şoke eden sözler! "İlk fırsatta boşanmak istiyorum!"
2016 yılında Pelin Akil ile nikah masasına oturan Anıl Altan, son dönemde boşanma iddialarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak sorulan tüm soruları cevapsız bırakan çiftten yeni bir hamle geldi. Pelin Akil ile Anıl Altan çifti evleri ayırdı.
Giriş Tarihi: 14.04.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 12:03