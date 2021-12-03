Pelin Karahan formunun sırrını açıkladı! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

"Kavak Yelleri" dizisi ile şöhreti yakalayan, şimdilerde "Kıbrıs Zafere Doğru" dizisiyle izleyici karşısına çıkan Pelin Karahan, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Pelin Karahan, önceki gün Kuruçeşme Mandarin Otel'de gerçekleştirilen Tohum Otizm Vakfı'nın alışveriş şenliğine katıldı. Gazetecilerle konuşan Karahan, geçirdiği yoğun günleri anlattı.

Milliyet'in haberine göre; 2014 yılında nikah masasına oturduğu Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz gün Kuruçeşme Mandarin Otel'de gerçekleştirilen Tohum Otizm Vakfı'nın alışveriş şenliğinde görüntülendi. Alışveriş yapan Karahan, basın mensuplarıyla kısa bir süre sohbet etti.

Kıbrıs'ta çekimlerine devam edilen 'Kıbrıs: Zafere Doğru' dizisinde rol alan güzel oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"SIK SEYAHAT ETMEK ZORUNDA KALIYORUM" "Günlerimin yarısı havada geçiyor. Güzel bir set ortamımız var, her şey çok güzel ancak çocuklarımı özlediğim için sık sık seyahat etmek zorunda kalıyorum..."