Trend Galeri Trend Magazin Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz repertuarında öyle bir tercih yaptı ki, duyanlar kulaklarına inanamadı! Yılların eskitemediği o şarkıyı söylemeye başladığında ise dinleyenlerin adeta kulaklarının pasını sildi. Bakın hangi klasiği tercih etti...

Giriş Tarihi: 22.05.2026 06:35 Güncelleme Tarihi: 22.05.2026 06:36
Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Şarkıcı Petek Dinçöz, müzikseverleri bu kez arabeskin usta ismi Orhan Gencebay imzalı özel bir eserle buluşturdu.

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Söz ve müziği Gencebay'a ait olan Dilenci adlı şarkıyı seslendiren Dinçöz, arabesk ruhunu modern dokunuşlarla birleştirip yeniden yorumladı.

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

PEKİ PETEK DİNÇÖZ HAKKINDAKİ İNANILMAZ GERÇEĞİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk pop müziğinin hareketli dönemlerine damga vuran, "Bende Kaldı" ve "Foolish Casanova" gibi şarkılarıyla gece hayatının ve müzik listelerinin zirvesinden inmeyen Petek Dinçöz, 2000'li yılların en çok konuşulan figürlerinden biriydi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Çıkardığı hit parçaların yanı sıra klipleri, dansları ve televizyon programlarıyla da adından söz ettiren ünlü sanatçı, kariyer basamaklarını hızla tırmanırken aslında sektöre adım attığı ilk günlerde önemli bir karara imza atmıştı.

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Türkiye'nin pop kültürünü şekillendiren ve her adımı magazin manşetlerini süsleyen ünlü şarkıcının, hafızalara kazınan bu isminin ardında profesyonel bir tercih yatıyordu.

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Pek çok sanatçı gibi müzik piyasasına girerken daha akılda kalıcı ve sahne ışıklarına yakışacak bir isim arayışına giren ünlü isim, çıkış yapmadan önce radikal bir değişiklik yapmayı seçti.

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Dinleyicilerin yıllarca sadece "Petek Dinçöz" olarak bağrına bastığı ünlü sanatçının, şöhretle tanışmadan önceki asıl adının Didem Ezgü olduğu biliniyor. Nüfus cüzdanında yazan bu ismi profesyonel hayatı boyunca geride bırakan ve yarattığı sahne kimliğiyle milyonların sevgisini kazanan ünlü şarkıcının gerçek adını yıllar sonra ilk kez öğrenen günümüz müzikseverleri ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

GERÇEK İSMİYLE ŞAŞIRTAN DİĞER SANATÇI SEDA SAYAN OLMUŞTU!

Sahnedeki enerjisi ve ekranlardaki samimi halleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Seda Sayan'ın, gerçek adı bugüne kadar pek bilinmiyordu. Ünlü ismin doğumda verilen adının, yıllardır kullandığı sahne isminden bambaşka olduğu ortaya çıktı.

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Türk televizyonunun en tanınan yüzlerinden biri olan, "Sabahların Sultanı" lakaplı Seda Sayan, yalnızca kariyeriyle değil özel hayatıyla da her dönem adından söz ettiriyor.

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Kendinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile sürdürdüğü mutlu evliliğiyle gündemde olan ünlü isim, bu kez magazin dünyasında büyük yankı uyandıran sürpriz bir detayla konuşulmaya başlandı.

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Herkesin Seda Sayan olarak bildiği ünlü isimle ilgili şaşırtan bir gerçek gün yüzüne çıktı. Meğer sanatçının nüfustaki adı Aysel Gülaçar'mış.

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Seda Sayan'ın gerçek adının ortaya çıkması magazin gündeminde şaşkınlık yaratırken, sahne adı kullanan ünlülerin yalnızca onunla sınırlı olmadığı da bir kez daha gündeme geldi. Aynı durum, sahneye adım attığı ilk günden itibaren yalnızca sesiyle değil, kullandığı sahne adıyla da hafızalara kazınan usta sanatçı İbrahim Tatlıses için de geçerli.

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Kamuoyunun "İbrahim Tatlıses" adıyla tanıdığı usta sanatçının, gerçekte farklı bir soyadı taşıdığı ortaya çıktı.

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Herkesin "İbrahim Tatlıses" olarak bildiği ünlü sanatçının gerçek adı aslında İbrahim Tatlı. Yıllar içinde benimsediği "Tatlıses" soyadı ise doğuştan değil, sonradan kullandığı bir sahne ismi olarak biliniyor.

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin ilk yıllarında sahnede daha güçlü ve akılda kalıcı bir kimlik yaratmak için "Tatlı" olan soyadını "Tatlıses" olarak kullanmaya başladı. Zamanla bu isim o kadar benimsendi ki, bugün gerçek soyadını bilenlerin sayısı oldukça sınırlı kaldı.

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

PEKİ 'AFRODİT' LAKAPLI BANU ALKAN'IN GERÇEK ADINI BİLİYOR MUSUNUZ?

'Taksi Şoförü' ve 'Ağla Gözlerim' filmleriyle Yeşilçam'ın başarılı isimlerinden olan Banu Alkan, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Sadece oyunculuk performansıyla değil dönemine damga vuran güzelliğiyle de ilgi odağı olan Yeşilçam yıldızı, herkesin gözdesi haline gelmişti.

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Uzun sarı saçları ve kendine has duruşuyla adından söz ettiren Alkan, beyaz perdenin de aranan isimlerinden biri olmuştu.

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Öyle ki kendisine Yunan mitolojisinde 'güzellik tanrıçası' anlamına gelen 'Afrodit' lakabı bile takılmıştı.

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Ancak güzel oyuncunun hakkında ortaya çıkan ve pek bilinmeyen bir bilgi magazin gündemini adeta salladı!

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Meğer 'Banu Alkan' olarak hayatımıza giren usta oyuncunun gerçek adı çok farklıymış...

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Yeşilçam oyuncusunu her ne kadar Banu Alkan olarak tanısak da kendisinin gerçek adı Liz Remka Rebronja'dır!

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

GERÇEK ADI BAMBAŞKA OLAN BİR DİĞER İSİM: MUAZZEZ ERSOY

Nostalji kraliçesi olarak da bilinen Muazzez Ersoy, Türk müziğinin sevilen isimleri arasında yer alıyor. Hem sesi hem de duruşuyla sevenlerinin takdirini toplayan usta sanatçı hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve sahnedeki asaletiyle dikkat çeken Ersoy, her şarkısında dinleyicilere adeta duygusal bir yolculuk yaşatıyor. Türk sanat müziğine kattığı değer ve unutulmaz yorumları sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, nostaljiye olan tutkusunu her performansında gözler önüne seriyor.

Petek Dinçöz ağızları açık bıraktı! Pop starlığından arabesk kraliçeliğine mi? Tercih ettiği şarkı gündem oldu

Sahnedeki güçlü varlığının yanı sıra mütevazı kişiliğiyle de gönüllerde taht kuran Muazzez Ersoy, kariyerinin her döneminde adından övgüyle söz ettirmeyi başardı. Sanatına duyduğu saygı, seçtiği eserlerdeki titizlik ve yıllar içinde değişmeyen kalitesiyle, Türk müziğinin en özel isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.