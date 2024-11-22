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Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti Toskana pozları ile düşman çatlattı! Film sahnesi gibi karelere beğeni yağdı...

Geçtiğimiz haftalarda 50. yaşını kutlayan Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de magazinde sık sık yer alıyor. Instagram'da 1.6 milyon kişinin takip ettiği Pınar Altuğ, renkli paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ son olarak İtalya tatilinden kareler ile adeta düşman çatlattı. Aralarındaki yaş farkına yapılan yorumlara en güzel yanıtı aşkları ile veren Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin Toskana pozları beğeni topladı. İşte filmlerden fırlayan nostaljik konseptli o kareler...