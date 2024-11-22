Trend Galeri Trend Magazin Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti Toskana pozları ile düşman çatlattı! Film sahnesi gibi karelere beğeni yağdı...

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti Toskana pozları ile düşman çatlattı! Film sahnesi gibi karelere beğeni yağdı...

Geçtiğimiz haftalarda 50. yaşını kutlayan Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de magazinde sık sık yer alıyor. Instagram'da 1.6 milyon kişinin takip ettiği Pınar Altuğ, renkli paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ son olarak İtalya tatilinden kareler ile adeta düşman çatlattı. Aralarındaki yaş farkına yapılan yorumlara en güzel yanıtı aşkları ile veren Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin Toskana pozları beğeni topladı. İşte filmlerden fırlayan nostaljik konseptli o kareler...

Giriş Tarihi: 22.11.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:18
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti Toskana pozları ile düşman çatlattı! Film sahnesi gibi karelere beğeni yağdı...

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinden romantik kareler geldi... Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ, eşi ile aralarındaki yaş farkını sağlıklı yaşam, temiz beslenme ve spor ile adeta tersine çeviriyor. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın ilişkileri her dönem magazinin en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor...

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti Toskana pozları ile düşman çatlattı! Film sahnesi gibi karelere beğeni yağdı...

Geçtiğimiz haftalarda 50. yaşını kutlayan Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de magazinde sık sık yer alıyor.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti Toskana pozları ile düşman çatlattı! Film sahnesi gibi karelere beğeni yağdı...

Instagram'da 1.6 milyon kişinin takip ettiği Pınar Altuğ, renkli paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti Toskana pozları ile düşman çatlattı! Film sahnesi gibi karelere beğeni yağdı...

Pınar Altuğ son olarak İtalya tatilinden kareler ile adeta düşman çatlattı.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti Toskana pozları ile düşman çatlattı! Film sahnesi gibi karelere beğeni yağdı...

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin Toskana pozları beğeni topladı.

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