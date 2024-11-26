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Pınar Altuğ’dan yeni açıklama: “Aslında ben haddimi bilmeye çalışmıştım”

Popüler olan bir marka geçtiğimiz günlerde bir davet vermişti. Birçok ünlü kişinin katıldığı davette Pınar Altuğ'un söylemleri magazine bomba gibi düştü. Basınla sohbet eden Altuğ, muhabirin "Ters köşe bir rol olur mu?" sorusuna verdiği cevapla eleştirilerin odağı oldu. Sorulan soruya "Benden köylü kadını çıkmaz" diyen oyuncu, sosyal medyada sert tepkiyle karşılaştı. Ünlü oyuncu, yaptığı yeni açıklamayla yanlış anlaşıldığını söyleyerek, 'hadsiz anlaşılmışım' yorumlarında bulundu. İşte haberle ilgili tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 26.11.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 09:42
Pınar Altuğ’dan yeni açıklama: Aslında ben haddimi bilmeye çalışmıştım

Geçtiğimiz günler popüler bir markanın etkinliğine katılan Pınar Altuğ, giydiği kürk gerçek sanılınca, daha önce hiç gerçek kürk giymediğini ve buna karşı olduğunu dile getirdi.

Pınar Altuğ’dan yeni açıklama: Aslında ben haddimi bilmeye çalışmıştım

Uzun süre ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu ekranları özlediğini söyleyerek "Zaman zaman bazı şeyler geliyor ama içinde olmaktan mutlu olacağım şey gelmedi" açıklamalarda bulunmuştu.

Pınar Altuğ’dan yeni açıklama: Aslında ben haddimi bilmeye çalışmıştım

"BİZE LAF DÜŞER Mİ?"

Bir ara gündem olan kadın ve erkek oyuncular arasından ücret farkı olmasına Altuğ'dan "Biz mankenlik yaparken kadın modeller erkeklerden fazla alıyordu.

Pınar Altuğ’dan yeni açıklama: Aslında ben haddimi bilmeye çalışmıştım

Zaman zaman bu dengesizlikler olabiliyor. Biz Tamer ile birbirimizi çok kollardık. Birol (Güven) doğru davranan adamdır.

Pınar Altuğ’dan yeni açıklama: Aslında ben haddimi bilmeye çalışmıştım

Birazcık ekibinin de birbirini kollaması gerekiyor.

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