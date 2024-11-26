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Pınar Altuğ’dan yeni açıklama: “Aslında ben haddimi bilmeye çalışmıştım”

Popüler olan bir marka geçtiğimiz günlerde bir davet vermişti. Birçok ünlü kişinin katıldığı davette Pınar Altuğ'un söylemleri magazine bomba gibi düştü. Basınla sohbet eden Altuğ, muhabirin "Ters köşe bir rol olur mu?" sorusuna verdiği cevapla eleştirilerin odağı oldu. Sorulan soruya "Benden köylü kadını çıkmaz" diyen oyuncu, sosyal medyada sert tepkiyle karşılaştı. Ünlü oyuncu, yaptığı yeni açıklamayla yanlış anlaşıldığını söyleyerek, 'hadsiz anlaşılmışım' yorumlarında bulundu. İşte haberle ilgili tüm detaylar!