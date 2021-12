Trend Galeri Trend Magazin Pınar Altuğ’un paylaşımı bu kez 'yok artık' dedirtti! Sosyal medyada gündem oldu

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'da Meltem karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Her yaptığı olay olan güzel oyuncu bu kez çocukluk fotoğrafına Instagram hebasından paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte merak edenler için Pınar Altuğ'un ve diğer ünlü isimlerin çocukluk, gençlik fotoğrafları…

