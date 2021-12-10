Pınar Altuğ’un paylaşımı bu kez ’yok artık’ dedirtti! Sosyal medyada gündem oldu

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'da Meltem karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Her yaptığı olay olan güzel oyuncu bu kez çocukluk fotoğrafına Instagram hebasından paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte merak edenler için Pınar Altuğ'un ve diğer ünlü isimlerin çocukluk, gençlik fotoğrafları…
Sevilen oyuncu Pınar Altuğ'un sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor. Güzel oyuncunun son paylaşımı takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Altuğ'un çocuklu fotoğrafı hayranları tarafından çok beğenildi. Pınar Altuğ'un sosyal medya paylaşımının ardından hayatı merak konusu oldu. Pınar Altuğ 2 Eylül 1974 doğumludur. Liseyi Saint Benoît Fransız Lisesi"ni bitirdi. 1994′de Miss Turkey seçildi.
Pınar Altuğ, çocuklar duymasın adlı dizide tanındı ve Türk halkının sevdiği bir isim haline geldi. Mankenlik kariyerine henüz lise ikinci sınıftayken başladı.
17 yaşındayken babası vefat etti. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul'da İşletme bölümünü okudu. 21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı.
Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bıraktı. 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi.