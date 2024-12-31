Trend Galeri Trend Magazin Podyumların tozunu attırıyordu...90'lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz Bodrum'da köy hayatı yaşıyor! Eski mankenin son haline bakın...

Podyumların tozunu attırıyordu...90'lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz Bodrum'da köy hayatı yaşıyor! Eski mankenin son haline bakın...

90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan Merve İldeniz, yıllar sonra gündem oldu. Metin Arolat'ın seslendirdiği 'Dert Değil' şarkısının klibiyle hafızalara kazınan ünlü manken Merve İldeniz, şimdi Bodrum'da köy hayatı yaşıyor. İldeniz'in son hali ise sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 31.12.2024 06:25 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 06:26
Podyumların tozunu attırıyordu...90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz Bodrum’da köy hayatı yaşıyor! Eski mankenin son haline bakın...

52 yaşında aramızdan ayrılan sanatçı Metin Arolat'ın seslendirdiği 'Dert Değil' şarkısının klibiyle yıldızı parlayan eski manken Merve İldeniz yıllar sonra ortaya çıktı.

Podyumların tozunu attırıyordu...90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz Bodrum’da köy hayatı yaşıyor! Eski mankenin son haline bakın...

Merve İldeniz, 90'lı yılların en iyi mankenlerinden biriydi. Mesleği 20 yıl önce bırakan İldeniz, Bodrum'da sakin bir hayat sürüyor.

Podyumların tozunu attırıyordu...90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz Bodrum’da köy hayatı yaşıyor! Eski mankenin son haline bakın...

80'lerden 90'lara geçişte podyumlar hiç olmadığı kadar güçlüydü. Dönemin en güzel mankenlerinden biri de hiç şüphesiz Merve İldeniz'di. Önemli defilelerde hep onun adı ön plandaydı.

Podyumların tozunu attırıyordu...90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz Bodrum’da köy hayatı yaşıyor! Eski mankenin son haline bakın...

Merve İldeniz, yıllardır eski ışıltılı dünyasından çok uzakta Bodrum'da köy hayatı yaşıyor.

Podyumların tozunu attırıyordu...90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz Bodrum’da köy hayatı yaşıyor! Eski mankenin son haline bakın...

Eski manken şu sıralar ise sık sık Hollanda'ya kızının yanına gidiyor. İşte merak edenler için Merve İldeniz'in son hali...

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