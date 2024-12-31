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Podyumların tozunu attırıyordu...90'lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz Bodrum'da köy hayatı yaşıyor! Eski mankenin son haline bakın...
Podyumların tozunu attırıyordu...90'lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz Bodrum'da köy hayatı yaşıyor! Eski mankenin son haline bakın...
90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan Merve İldeniz, yıllar sonra gündem oldu. Metin Arolat'ın seslendirdiği 'Dert Değil' şarkısının klibiyle hafızalara kazınan ünlü manken Merve İldeniz, şimdi Bodrum'da köy hayatı yaşıyor. İldeniz'in son hali ise sosyal medyada gündem oldu.
Giriş Tarihi: 31.12.2024 06:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 06:26