Rahimcan Kapkap’tan “Altı Üstü İstanbul” öncesi samimi açıklamalar!
atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul" için geri sayım sürerken, "Emir" karakterine hayat veren dizinin başrol oyuncularından Rahimcan Kapkap, projeye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alışılmış kalıpların dışında bir yapımın izleyiciyle buluşacağını söyleyen genç oyuncu, dizinin farklı türleri bir araya getiren özgün yapısına vurgu yaptı.
Giriş Tarihi: 12.06.2026 14:06
Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 14:19