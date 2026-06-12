Trend Galeri Trend Magazin Rahimcan Kapkap’tan “Altı Üstü İstanbul” öncesi samimi açıklamalar!

Rahimcan Kapkap’tan “Altı Üstü İstanbul” öncesi samimi açıklamalar!

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul" için geri sayım sürerken, "Emir" karakterine hayat veren dizinin başrol oyuncularından Rahimcan Kapkap, projeye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alışılmış kalıpların dışında bir yapımın izleyiciyle buluşacağını söyleyen genç oyuncu, dizinin farklı türleri bir araya getiren özgün yapısına vurgu yaptı.

Giriş Tarihi: 12.06.2026 14:06 Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 14:19
Rahimcan Kapkap’tan Altı Üstü İstanbul öncesi samimi açıklamalar!

"Bu tek başına bir yaz dizisi, gençlik işi, dram ya da futbol hikâyesi değil; hepsinin eşsiz bir karması" diyen Kapkap, "Senaryoyu ilk okuduğumuzda bütün ekip olarak 'Hadi canım!' dedik. Gerçekten çok farklı bir iş geliyor. Ortaya çok özel bir şey çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Rahimcan Kapkap’tan Altı Üstü İstanbul öncesi samimi açıklamalar!

EMİR CANKAYA KİMDİR?

Yaşadığı yoksul mahallenin sefaletinden kurtulmak için futbolu tek şans gören, dürüst ve cesur bir gençtir. Abisinin trajik kaybı sonrası kendi yeteneğiyle elde ettiğini sandığı büyük fırsatın, aslında karanlık bir pazarlığın eseri olduğundan henüz habersizdir.

Rahimcan Kapkap’tan Altı Üstü İstanbul öncesi samimi açıklamalar!

Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Altı Üstü İstanbul'dan merak arttıran tanıtım!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#ATV #ALTI ÜSTÜ İSTANBUL