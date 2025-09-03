Trend Galeri Trend Magazin Robbie Williams'ın İstanbul konserinin mekanı değişti

7 Ekim'de gerçekleşecek Robbie Williams konseri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla Ataköy Marina'da yapılacak.

7 Ekim'de gerçekleşecek Robbie Williams'ın İstanbul konserinin mekan değişikliği gerçekleşti.

Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Robbie Williams, 7 Ekim Salı akşamı İstanbul'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Daha önce İTÜ Stadyumu'nda yapılacağı duyurulan konserin mekanı güncellendi. Robbie Williams konseri, Ataköy Marina'da gerçekleşecek.