Robbie Williams’ın İstanbul konserinin mekanı değişti

7 Ekim'de gerçekleşecek Robbie Williams'ın İstanbul konserinin mekan değişikliği gerçekleşti. 7 Ekim'de gerçekleşecek Robbie Williams konseri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla Ataköy Marina'da yapılacak. Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Robbie Williams, 7 Ekim Salı akşamı İstanbul'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Daha önce İTÜ Stadyumu'nda yapılacağı duyurulan konserin mekanı güncellendi. Robbie Williams konseri, Ataköy Marina'da gerçekleşecek.