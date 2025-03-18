‘Şabaniye’nin Nazlı’sı gençlik iksiri içmiş gibi! 61’lik Çiğdem Tunç’un son haline bakın!

1963 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Çiğdem Tunç, 1980 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız başarılı proje sığdırdı. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği Şabaniye filmi de bunlardan sadece biri. Şabaniye'de Nazlı karakterini canlandıran Çiğdem Tunç genç kızlara taş çıkartıyor. Mehmet Ali Erbil ile çeşitli programlarda sunuculuk yapan Tunç; Çılgın Bediş, Neredesin Firuze ve Tatlı Hayat gibi birçok büyük projede kamera karşısına geçti. Çiğdem Tunç'un 'Şabaniye' filmiyle ilgili geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşım dikkat çekmişti. Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden 'Şabaniye' yeniden ekrana gelince oyuncuları da merak konusu oldu. Çiğdem Tunç paylaşımına ' Nazlı… Şabaniye… 1984… Bir takipçim yazmış sağolsun 'Şimdi bile çok güzelsiniz ' demiş. Çok teşekkür ederim de o 'bile' lafına az biraz tepem attı. Biz inatla estetik ameliyat geçirmeyip doğal kaldıkça, siz bizi üç otuzunda filan zannediyorsunuz galiba. Bakın benim devrelerim Hülya, Metin-Ali-Feyyaz ve aynı yaşlarda diğer dostlarımızdır, sizlerin her branşta kamuoyundan tanıdığınız. Bugün geldiğimiz noktada hem dimdik, enerjik ve dipçik gibiyiz hem de çok tecrübe sahibi, ustalık evrelerimizdeyiz. Natürel kalmış insanlarız. Kıymetimizi bilin, sizlerden rica ederim.' notunu eklemişti. İşte Yeşilçam yıldızının son hali… 61'lik Çiğdem Tunç, fit haliyle övgüleri toplamaya devam ediyor. ÇİĞDEM TUNÇ KİMDİR? 28 Haziran 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo-TV Bölümünü bitirdi. 15 yıl boyunca bale eğitimi alan Çiğdem Tunç, profesyonel sanat hayatına İDOB'de balerin olarak başladı. Pek çok Sinema filminde ve müzikallerde başrollerde, yardımcı ve konuk oyuncu olarak rol almıştır. Birçok sinema, tiyatro, televizyon programı ve etkinliklerde oyuncu, sunucu ve seslendirmen olarak görev aldı. Televizyon kariyeri ise 'Boğaziçinden', 'Bizden size'. 'Teleskop' programlarında dans etmesi ile başladı. Çiğdem Tunç, 1995 yılında fotoğrafçı Hulki Mengü ile evlendi. 25 Mayıs 2007 tarihinde boşandı. Aranjörlüğünü Garo Mafyan'ın yaptığı 'Biz İkimiz' isimli bir albümde Mehmet Ali Erbil ile birlikte çalışan Çiğdem Tunç aynı zamanda 'Şiir, Şehir, İstanbul' projesinde şair Sunay Akın'ın şiirlerini okudu. 19 Aralık 2014 tarihinde vizyona giren 'Vay Başıma Gelenler 2,5' adlı sinema filminde Yıldırım Memişoğlu, Bülent Çolak, Metin Zakoğlu, Fatma Toptaş, Dilek Serbest, Esra Sönmezer, Volkan Keskin ve Mustafa Şen ile birlikte rol aldı. Yeşilçam klasiği yapımın yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. 1984 yapımı Şabaniye filmi konusu ile ilgi çeken yapımlar arasında. Peki, Şabaniye nerede çekildi? İşte cevaplar… Şabaniye konusu ile Kemal Sunal'ın farklı filmleri arasında yer alıyor. Şabaniye oyuncuları ile usta isimleri bir araya getiriyor. Peki, Şabaniye nerede çekildi? İşte cevaplar… ŞABANİYE KONUSU Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur, kadın halinde ise sanki ayrı bir kişidir. Kan davalısı kendisine aşık olmakta, kendisi de kanlılarının kızlarına aşık olmaktadır. ŞABANİYE NEREDE ÇEKİLDİ Şabaniye filminin çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleşmiştir. 'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Bendeniz paylaşımları ile hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor... Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı görünce 'Yıllar onu teğet geçmiş' demeden edemiyor... Ünlü şarkıcı Bendeniz, Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda hakkında merak edilenleri açıklamıştı. Uzun zamandır ortada yoktunuz... Yoksa yeni projeler mi var? Kendimi geliştirip kaynaktan kopmamak adına bateri çalmaya çalışıyorum. Kitap yazıyorum. Salgından önce her yerde konserler veriyordum. Çok plan yapan biri değilim. Ne yaparsak yapalım hayat olması gerektiği gibi ilerliyor. Belki de olmaması gerektiği gibi... Neden müziğe çok ara verdiniz? İŞTE BENDENİZ'İN ÇOK KONUŞULAN SON HALİ!