Trend Galeri Trend Magazin ‘Şabaniye’nin Nazlı’sı gençlik iksiri içmiş gibi! 61'lik Çiğdem Tunç'un son haline bakın!

Şabaniye’nin Nazlı’sı gençlik iksiri içmiş gibi! 61'lik Çiğdem Tunç'un son haline bakın!

Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden 'Şabaniye'de Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan Çiğdem Tunç'un son hali sosyal medyayı salladı. 61 yaşındaki Çiğdem Tunç'u bir de şimdi görün...

Giriş Tarihi: 18.03.2025 16:06 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:22
‘Şabaniye’nin Nazlı’sı gençlik iksiri içmiş gibi! 61’lik Çiğdem Tunç’un son haline bakın!

1963 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Çiğdem Tunç, 1980 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız başarılı proje sığdırdı. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği Şabaniye filmi de bunlardan sadece biri. Şabaniye'de Nazlı karakterini canlandıran Çiğdem Tunç genç kızlara taş çıkartıyor.

‘Şabaniye’nin Nazlı’sı gençlik iksiri içmiş gibi! 61’lik Çiğdem Tunç’un son haline bakın!

Mehmet Ali Erbil ile çeşitli programlarda sunuculuk yapan Tunç; Çılgın Bediş, Neredesin Firuze ve Tatlı Hayat gibi birçok büyük projede kamera karşısına geçti.

‘Şabaniye’nin Nazlı’sı gençlik iksiri içmiş gibi! 61’lik Çiğdem Tunç’un son haline bakın!

Çiğdem Tunç'un 'Şabaniye' filmiyle ilgili geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşım dikkat çekmişti. Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden 'Şabaniye' yeniden ekrana gelince oyuncuları da merak konusu oldu.

‘Şabaniye’nin Nazlı’sı gençlik iksiri içmiş gibi! 61’lik Çiğdem Tunç’un son haline bakın!

Çiğdem Tunç paylaşımına ' Nazlı… Şabaniye… 1984… Bir takipçim yazmış sağolsun "Şimdi bile çok güzelsiniz " demiş. Çok teşekkür ederim de o "bile" lafına az biraz tepem attı. Biz inatla estetik ameliyat geçirmeyip doğal kaldıkça, siz bizi üç otuzunda filan zannediyorsunuz galiba. Bakın benim devrelerim Hülya, Metin-Ali-Feyyaz ve aynı yaşlarda diğer dostlarımızdır, sizlerin her branşta kamuoyundan tanıdığınız. Bugün geldiğimiz noktada hem dimdik, enerjik ve dipçik gibiyiz hem de çok tecrübe sahibi, ustalık evrelerimizdeyiz. Natürel kalmış insanlarız. Kıymetimizi bilin, sizlerden rica ederim.' notunu eklemişti.

‘Şabaniye’nin Nazlı’sı gençlik iksiri içmiş gibi! 61’lik Çiğdem Tunç’un son haline bakın!

İşte Yeşilçam yıldızının son hali…