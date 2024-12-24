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Saçlarını yumurta sarısına boyatan Zeynep Bastık'ın fotoğrafını gören gözlerine inanamadı! Pişmanlığım diyerek paylaştı
Saçlarını yumurta sarısına boyatan Zeynep Bastık'ın fotoğrafını gören gözlerine inanamadı! Pişmanlığım diyerek paylaştı
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Bir takipçisinin "18 yaşına dönsen neyi değiştirmek isterdin?" sorusuna verdiği yanıtla gündem olan Bastık, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşarak "Saçımı" dedi.
Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:25