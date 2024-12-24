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Saçlarını yumurta sarısına boyatan Zeynep Bastık'ın fotoğrafını gören gözlerine inanamadı! Pişmanlığım diyerek paylaştı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Bir takipçisinin "18 yaşına dönsen neyi değiştirmek isterdin?" sorusuna verdiği yanıtla gündem olan Bastık, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşarak "Saçımı" dedi.