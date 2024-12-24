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Saçlarını yumurta sarısına boyatan Zeynep Bastık'ın fotoğrafını gören gözlerine inanamadı! Pişmanlığım diyerek paylaştı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Bir takipçisinin "18 yaşına dönsen neyi değiştirmek isterdin?" sorusuna verdiği yanıtla gündem olan Bastık, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşarak "Saçımı" dedi.

Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:25
Saçlarını yumurta sarısına boyatan Zeynep Bastık’ın fotoğrafını gören gözlerine inanamadı! Pişmanlığım diyerek paylaştı

Hayranlarıyla soru cevap yapan ünlü şarkıcı, paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Saçlarını yumurta sarısına boyatan Zeynep Bastık’ın fotoğrafını gören gözlerine inanamadı! Pişmanlığım diyerek paylaştı

Fotoğraftaki yumurta sarısı saçları gören takipçileri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Saçlarını yumurta sarısına boyatan Zeynep Bastık’ın fotoğrafını gören gözlerine inanamadı! Pişmanlığım diyerek paylaştı

HAYRANLARI ARASINDA ŞAŞKINLIK YARATTI
Paylaşımıyla büyük ilgi gören Bastık, nostaljik itirafıyla hayranlarını hem güldürdü hem de kendi gençlik hatalarını hatırlattı.

Saçlarını yumurta sarısına boyatan Zeynep Bastık’ın fotoğrafını gören gözlerine inanamadı! Pişmanlığım diyerek paylaştı

Sizce Zeynep Bastık'ın yumurta sarısı saçları gerçekten pişmanlık mı, yoksa döneminin trendi mi?

Saçlarını yumurta sarısına boyatan Zeynep Bastık’ın fotoğrafını gören gözlerine inanamadı! Pişmanlığım diyerek paylaştı

ZEYNEP BASTIK'IN KARİYERİNDEKİ YÜKSELİŞ

Gençlik yıllarından bu yana müzik kariyerinde önemli başarılara imza atan Zeynep Bastık, bugün Türkiye'nin en sevilen kadın şarkıcıları arasında yer alıyor.

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