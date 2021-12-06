Trend Galeri Trend Magazin Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'in gizemli aşkı ortaya çıktı! Ünlü voleybolcuya gönlünü kaptırdı...

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'in gizemli aşkı ortaya çıktı! Ünlü voleybolcuya gönlünü kaptırdı...

"Sadakatsiz" dizisinin ekibine bu sezon dahil olan, 'Aras' karakterine hayat veren oyuncu Berkay Ateş, her hareketiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Ateş'in, son olarak yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. 34 yaşındaki ünlü oyuncunun, Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından biri ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Berkay Ateş'in ortaya çıkan bir fotoğrafı da iddiaları kanıtlar nitelikte. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.12.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 11:20
Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in gizemli aşkı ortaya çıktı! Ünlü voleybolcuya gönlünü kaptırdı...

Bu sezon 'Sadakatsiz' dizisinin kadrosuna katılan ve dizide 'Aras Ateşoğlu' karakterine hayat veren Berkay Ateş, gönlünü ünlü bir voleybolcuya kaptırdı.

Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in gizemli aşkı ortaya çıktı! Ünlü voleybolcuya gönlünü kaptırdı...

Arkadaş ortamında tanışan 34 yaşındaki Ateş ile kendisinden dört yaş küçük Simge Aköz'ün (30) yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in gizemli aşkı ortaya çıktı! Ünlü voleybolcuya gönlünü kaptırdı...

Daha önce 'Çukur', 'Alev Alev', 'Anne' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncunun seti olmadığı dönemde ise Simge Aköz'ün maçlarını izlemeye salona gittiği öğrenildi.

Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in gizemli aşkı ortaya çıktı! Ünlü voleybolcuya gönlünü kaptırdı...

Simge Aköz ile Berkay Ateş, geçtiğimiz günlerde Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt ve oyuncu Güven Murat Akpınar'la bir araya gelmişti.

Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş’in gizemli aşkı ortaya çıktı! Ünlü voleybolcuya gönlünü kaptırdı...

"TEPKİLER FAZLALAŞTI"

Öte yandan Berkay Ateş, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda; 'Tanınıyor olmak neleri değiştirdi?' sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti:

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