Safiye Soyman’ın filtresinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı! Yıldız'dan açıklama geldi: “Safiye bizi öyle germiş ki…”

ESPRİLİ YORUM GÜLÜMSETTİ

Tilbe, paylaşımında sadece Soyman'ı eleştirip geçmekle kalmadı, kendisini de mizahi bir şekilde ele aldı. "Beni yana, kendini yukarı çekmiş" ifadesi, hem iki sanatçının dostane tavrına dikkat çekti hem de sosyal medyada güzellik standartlarına uyum sağlamak için yapılan dijital müdahalelere ilginç bakış açısıyla hayranlarından da olumlu tepkiler aldı.