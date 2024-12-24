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Safiye Soyman’ın filtresinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı! Yıldız'dan açıklama geldi: “Safiye bizi öyle germiş ki…”
Safiye Soyman’ın filtresinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı! Yıldız'dan açıklama geldi: “Safiye bizi öyle germiş ki…”
Türk müzik dünyasının renkli isimlerinden Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından Safiye Soyman'ın filtre kullanımıyla ilgili esprili bir gönderi paylaşımda bulundu. Bu paylaşım, Tilbe'nin hayranları ve sosyal medya takipçileri arasında kısa sürede viral oldu. İşte o inanılmaz görüntüler…
Giriş Tarihi: 24.12.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 08:59