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Safiye Soyman’ın filtresinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı! Yıldız'dan açıklama geldi: “Safiye bizi öyle germiş ki…”

Türk müzik dünyasının renkli isimlerinden Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından Safiye Soyman'ın filtre kullanımıyla ilgili esprili bir gönderi paylaşımda bulundu. Bu paylaşım, Tilbe'nin hayranları ve sosyal medya takipçileri arasında kısa sürede viral oldu. İşte o inanılmaz görüntüler…

Giriş Tarihi: 24.12.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 08:59
Safiye Soyman’ın filtresinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı! Yıldız’dan açıklama geldi: Safiye bizi öyle germiş ki…

İronik diliyle tanınan Tilbe'nin bu çıkışı, hem Safiye Soyman'ın sosyal medyada gençleştirici filtre kullanma alışkanlığını hem de sosyal medyada çoğu kez abartıya kaçılan bu trendi eleştirdiği şeklinde yorumlandı.

Safiye Soyman’ın filtresinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı! Yıldız’dan açıklama geldi: Safiye bizi öyle germiş ki…

Safiye Soyman'ın daha önce de Seda Sayan'a uyguladığı filtre de oldukça dikkat çekmişti. Neredeyse 30 yaş gençleştikleri bu filtre de gündem olmuştu.

Safiye Soyman’ın filtresinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı! Yıldız’dan açıklama geldi: Safiye bizi öyle germiş ki…

Fakat son paylaşımında Yıldız Tilbe'ye yaptığı filtre de gözlerden kaçacak gibi değildi. İşte o görüntü ve Yıldız Tilbe'nin gönderiye yorumu…

Safiye Soyman’ın filtresinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı! Yıldız’dan açıklama geldi: Safiye bizi öyle germiş ki…

Tilbe, Soyman'ın görünümünü deforme ettiğini ima ederek takipçilerini güldüren bir açıklama yaptı: "Safiye bizi öyle germiş ki, gözbebeklerimiz de gerilmiş. Beni yana, kendini yukarı çekmiş."

Safiye Soyman’ın filtresinden Yıldız Tilbe de nasibini aldı! Yıldız’dan açıklama geldi: Safiye bizi öyle germiş ki…

ESPRİLİ YORUM GÜLÜMSETTİ

Tilbe, paylaşımında sadece Soyman'ı eleştirip geçmekle kalmadı, kendisini de mizahi bir şekilde ele aldı. "Beni yana, kendini yukarı çekmiş" ifadesi, hem iki sanatçının dostane tavrına dikkat çekti hem de sosyal medyada güzellik standartlarına uyum sağlamak için yapılan dijital müdahalelere ilginç bakış açısıyla hayranlarından da olumlu tepkiler aldı.

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