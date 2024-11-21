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Sarı saçlarından vazgeçti! İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı! Pınar Eliçe'ye benzetildi

Özrl hayatıyla, klipleriyle, dans şovlarıyla, son olarak da rol aldığı dizideki sahneleriyle çok konuşulan şarkıcı Hadise, bu kez de imajıyla gündeme geldi. Güzel şarkıcı sarı saçlarından vazgeçerek kızıl oldu.

Giriş Tarihi: 21.11.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:38
Sarı saçlarından vazgeçti! İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı! Pınar Eliçe’ye benzetildi

39 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Sarı saçlarından vazgeçti! İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı! Pınar Eliçe’ye benzetildi

Hadise, geçtiğimiz günlerde saçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Hadise'nin saçını boyatmak için bir günlüğüne Belçika'ya gittiği öğrenilmişti.

Sarı saçlarından vazgeçti! İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı! Pınar Eliçe’ye benzetildi

SAÇLARI İÇİN BELÇİKA'YA GİDİYOR

Bir günlüğüne Belçika'ya gidip gelen Hadise, "Ben saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum. Çünkü 17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum. Saçımı boyatmak için dünyanın öbür ucuna uçarım" diye konuşmuştu.

Sarı saçlarından vazgeçti! İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı! Pınar Eliçe’ye benzetildi

HADİSE'DEN YENİ İMAJ

Uzun yıllardır kullandığı sarı saçlarıyla vedalaşan Hadise'nin yeni imajı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sarı saçlarından vazgeçti! İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı! Pınar Eliçe’ye benzetildi

'Esas Oğlan' dizisinde yakın arkadaşı Seda Bakan ile birlikte oynayan Hadise sürpriz bir kararla imaj değişikliğine gitti.

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