Sarı saçlarından vazgeçti! İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı! Pınar Eliçe’ye benzetildi

SAÇLARI İÇİN BELÇİKA'YA GİDİYOR

Bir günlüğüne Belçika'ya gidip gelen Hadise, "Ben saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum. Çünkü 17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum. Saçımı boyatmak için dünyanın öbür ucuna uçarım" diye konuşmuştu.