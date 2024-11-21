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Sarı saçlarından vazgeçti! İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı! Pınar Eliçe'ye benzetildi
Sarı saçlarından vazgeçti! İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı! Pınar Eliçe'ye benzetildi
Özrl hayatıyla, klipleriyle, dans şovlarıyla, son olarak da rol aldığı dizideki sahneleriyle çok konuşulan şarkıcı Hadise, bu kez de imajıyla gündeme geldi. Güzel şarkıcı sarı saçlarından vazgeçerek kızıl oldu.
Giriş Tarihi: 21.11.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:38