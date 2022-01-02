Şarkıcı Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor! ’Psikologdan yardım aldım’

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Selçuk Tektaş, yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti. Ardında iki kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın emanetlerine gözü gibi bakan Alişan, bir süre önce vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmenin kendisini nasıl sarstığını anlattı.

Kıbrıs'ta bir otelde sahneye çıkan Alişan'ı 800 kişi dinledi. Sanatçının söylediği şarkılara gece boyunca eşi Buse Varol da eşlik etti. Geçtiğimiz aylarda kardeşini Kovid nedeniyle kaybeden Alişan "2021 benim için kötü bir yıldı. En sevdiğim insanlardan biri olan kardeşimi aldı benden ama görevim bu gece insanları eğlendirmek. Psikoloğa gittim bana telkinlerde bulundu" dedi.

2022 YILINA SAHNEDE GİREN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER... KIYAFETTE İPİN UCU KAÇTI

Popun sevilen isimlerinden Demet Akalın, Florya'da bulunan bir otelde sahnedeydi. Programına başlamadan önce basınla bir araya gelen ünlü şarkıcı, son dönemde çok konuşulan kadın şarkıcıların iddialı sahne kostümleri ile ilgili yorum yaptı: "Bazen yakıştırıyorum ama bazen de ipin ucunun kaçtığı zamanlar oluyor."

KONSERVATUVARLI TRİBİ BUNLAR

Oyuncu şarkıcı Selen Görgüzel Alkan, yılbaşında İstanbul'daki bir otelde performans sergiledi. Görgüzel, cesur elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı. Sahne öncesi basınla buluşan oyuncu, geçtiğimiz günlerde kendisini eleştiren Serhat Kılıç'la ilgili sorulara, "Klasik konservatuvarlı kompleksleri. Alışığım bu tiplere" dedi.

TATLISES 70 OLDU

Doğum gününü sahnede kutlayan bir diğer isim de İbrahim Tatlıses'ti. Yeni yıla Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde sahneyi paylaştığı Hande Yener ile giren İmparator, duygusal anlar yaşadı. 70 yaşına basan Tatlıses'e pastasını Hande Yener getirdi.