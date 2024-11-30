Şarkıcı Esma Er'e "Lak Lak" cezası!

Şarkıcı Esma Er, İstanbul'da bulunan lüks bir rezidansın çıkışında sitenin güvenliğinden taksi çağırmasını istedi. Güvenlik görevlisinin taksi çağırdığı sırada bir başkasıyla konuştuğunu gören sanatçı, 'Taksi çağır orada lak lak yapıyorsun' demesi üzerine güvenlik görevlisi işinin taksi çağırmak olmadığını söyleyince bu kez, 'ahlaksız, pislik aptal' şeklinde hakaretler yağdırdı. Güvenlik görevlisinin şikayetçi olması üzerine hakkında yargılama yapılan Esma Er, 75 gün adli para cezasına çarptırıldı.