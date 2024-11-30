Şarkıcı Esma Er'e "Lak Lak" cezası!

LAK LAK YAPACAĞINA TAKSİ ÇEVİR

Şarkıcının talebini geri çevirmeyen güvenlik görevlisi yola çıkarak taksi durdurmaya çalıştı ancak taksiler durmayınca bu kez Esma Er, güvenlik görevlisinin yanına gelerek, Ben senden taksi çağırmanı istiyorum sen burada lak lak yapıyorsun' şeklinde konuştu. Duydukları karşısında şoke olan Kenan A., şarkıcıya, kendisinin burada özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını görevinin taksi çağırmak olmadığını söyleyerek konuşmalarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.