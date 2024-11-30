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Şarkıcı Esma Er'e "Lak Lak" cezası!

Şarkıcı Esma Er, İstanbul'da bulunan lüks bir rezidansın çıkışında sitenin güvenliğinden taksi çağırmasını istedi. Güvenlik görevlisinin taksi çağırdığı sırada bir başkasıyla konuştuğunu gören sanatçı, 'Taksi çağır orada lak lak yapıyorsun' demesi üzerine güvenlik görevlisi işinin taksi çağırmak olmadığını söyleyince bu kez, 'ahlaksız, pislik aptal' şeklinde hakaretler yağdırdı. Güvenlik görevlisinin şikayetçi olması üzerine hakkında yargılama yapılan Esma Er, 75 gün adli para cezasına çarptırıldı.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 30.11.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 06:58
Şarkıcı Esma Er’e Lak Lak cezası!

Ünlü şarkıcı Esma Er, İstanbul'da bulunan lüks bir rezidansın çıkışında sitenin güvenliğinden taksi çağırmasını istedi. Güvenlik görevlisinin taksi çağırdığı sırada bir başkasıyla konuştuğunu gören sanatçı, 'Taksi çağır orada lak lak yapıyorsun' demesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Olay 10 Haziran tarihinde Şişli ilçesinde meydana geldi. Esma Er öğlen saatlerinde Polat Tower Rezidans çıkışında sitenin güvenlik görevlisi olan Kenan A.'dan taksi çağırmasını istedi.

Şarkıcı Esma Er’e Lak Lak cezası!

LAK LAK YAPACAĞINA TAKSİ ÇEVİR

Şarkıcının talebini geri çevirmeyen güvenlik görevlisi yola çıkarak taksi durdurmaya çalıştı ancak taksiler durmayınca bu kez Esma Er, güvenlik görevlisinin yanına gelerek, Ben senden taksi çağırmanı istiyorum sen burada lak lak yapıyorsun' şeklinde konuştu. Duydukları karşısında şoke olan Kenan A., şarkıcıya, kendisinin burada özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını görevinin taksi çağırmak olmadığını söyleyerek konuşmalarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Şarkıcı Esma Er’e Lak Lak cezası!

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE AĞZA ALINMAYACAK HAKARETLERDE BULUNDU

Esma Er bu kez Kenan A.'ya, 'Ahlaksız, aptal, pislik' şeklinde hakaret içerikli sözler sarf etmeye başlayınca güvenlik çalışanı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Görevi olmamasına rağmen yardımcı olmak amacıyla Esma Er'in talebiyle ilgilendiğini belirten Kenan A., karşılığında hakarete uğradığını belirterek Er'in cezalandırılmasını talep etti.

Şarkıcı Esma Er’e Lak Lak cezası!

1 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Savcılık şikâyet sonrası Esma Er'in ifadesine başvurdu. İfadesinde kimseye hakaret içerikli sözler söylemediğini iddia eden şarkıcı iddiaların asılsız olduğunu savundu. Ancak savcılığa tanık olarak ifade veren sitenin güvenlik amiri hakaret içerikli sözleri duyduğunu belirtince Esma Er hakkında, 'Hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame düzenledi.

Şarkıcı Esma Er’e Lak Lak cezası!

ADLİ PARA CEZASI ALDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Esma Er söz konusu hakaret içerikli sözleri kendisinin söylemediği konusunda ısrar etti. Mahkeme tanık ve müşteki ifadesinin ardından Esma Er'in hakaret ettiğini belirterek 75 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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