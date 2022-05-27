Trend Galeri Trend Magazin Şarkıcı Gülşen'i elleyen Zuhal Topal'ın yüz ifadesi dikkat çekti! Gülşen'in karın kaslarına dokunan Zuhal Topal adeta şoke oldu!

Şarkıcı Gülşen'i elleyen Zuhal Topal'ın yüz ifadesi dikkat çekti! Gülşen'in karın kaslarına dokunan Zuhal Topal adeta şoke oldu!

Cesur kıyafetleriyle dillerden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde 'Ateşten elbise'siyle sahne almış ve sosyal medyayı adeta sallamıştı. Cüretkar sahne tarzı olay olan Gülşen yıllara meydan okuyan fiziği ile şov yapıyor. Gülşen'in dün akşam sürpriz bir konuğu vardı. ülşen, hızını alamayıp şarkılarını masanın üzerinde söyledi. Gülşen'i izlemeye giden sunucu Zuhal Topal 45 yaşındaki şarkıcının karın kaslarını yokladığında yüzü şekilden şekile girdi. Gülşen'in karın kaslarını elleyen Zuhal Topal, beğendiğini belirten bir işaret yaptı. İşte Zuhal Topal'ın Gülşen'i ellediği o anlar...

Giriş Tarihi: 27.05.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 10:40