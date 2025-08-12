Trend Galeri Trend Magazin Şarkıcı Lara hastaneye kaldırıldı: Sedyede serumlu hali sevenlerini korkuttu! "5 gündür yere serilmiş durumdayım"

"Katmer Katmer" şarkısıyla 2000'li yıllara damga vuran Lara, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sedyede serumlu halini paylaşan ünlü şarkıcı, sevenlerini korkuttu.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 11:00
2000'li yıllara 'Katmer Katmer' şarkısıyla damga vuran şarkıcı Lara, bir dönem fırtına gibi esmişti. Güze

Güzelliğiyle dönemin dikkat çeken kadınlarından olan Lara, sık sık adından söz ettiriyordu.

Şimdilerde sosyal medya hesabında da aktiflik gösteren ünlü şarkıcı, son olarak sevenlerini korkutan bir paylaşım yaptı.

Hastane odasından serumlu haliyle paylaşım yapan Lara, şu ifadeleri kullandı: "Dostlar, yaklaşık 5 gündür grip beni yere sermiş durumda, telefonla ilgilenemiyorum. Arayan, soran herkese teşekkürler ederim ama dediğim gibi telefonlara bakamıyorum kusura bakmayın. "

Güzel şarkıcı takipçilerinden birçok 'geçmiş olsun' mesajı aldı.

Öte yandan şarkıcı Lara, yaptırdığı estetik müdahaleleri ve geçirdiği değişimle de bir dönem dikkat çekmişti. Yüzüne estetik yaptıran Lara, adeta bambaşka birine dönüşerek tanınmaz hale gelmişti.

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

'İşte Benim Stilim' yarışmasının en çılgın yarışmacıları arasında yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda değişimi ile dikkat çekiyor.

Yarışı birinci bitiren ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, görünen o ki kazandığı parayı bakım için harcıyor.

Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı, ekrandan uzak kaldığı süre içinde fotomodelliğe ağırlık verdi.

Ayşenur Balcı estetikle resmen bambaşka birine dönüştü!

Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.

Balcı'nın değişimine bazı sosyal medya kullanıcılar 'Bu Ayşenur mu?', 'Eski haliyle alakası yok', 'Komple yüz nakli' şeklinde yorumlarda bulundu.

ÇİŞİL ORAL

ÇİŞİL ORAL

SILA TÜRKOĞLU

SILA TÜRKOĞLU

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL