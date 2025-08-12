Trend
Şarkıcı Lara hastaneye kaldırıldı: Sedyede serumlu hali sevenlerini korkuttu! "5 gündür yere serilmiş durumdayım"
"Katmer Katmer" şarkısıyla 2000'li yıllara damga vuran Lara, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sedyede serumlu halini paylaşan ünlü şarkıcı, sevenlerini korkuttu.
Giriş Tarihi: 12.08.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 11:00