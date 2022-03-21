’Selvi Boylum Al Yazmalım’ın ’Cemşit’i ilk kez anlattı! Zor günler geçiren Ahmet Mekin yürekleri dağladı!

"EŞİM GİTTİ VE BEN DAĞILDIM"

Oyuncu, "Kendimi hâlâ toparlayamadım. Hayat ve herkes anlamını yitirdi. Belki bu acı hafifler sandım ama hiç öyle olmadı. Nefes almak bile zül gelmeye başladı. Zamanın acıları hafiflettiği büyük bir yalanmış.