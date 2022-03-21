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'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın 'Cemşit'i ilk kez anlattı! Zor günler geçiren Ahmet Mekin yürekleri dağladı!

'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde canlandırdığı 'Cemşit' karakteriyle gönüllerde taht kuran Ahmet Mekin, eşi Kumral Türkan Kurteli'yi 2020'de kaybetmişti. Zor günler geçiren usta oyuncu, yaşadığı acıyı iki yıl sonra ilk kez anlattı.

Giriş Tarihi: 21.03.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 13:32
’Selvi Boylum Al Yazmalım’ın ’Cemşit’i ilk kez anlattı! Zor günler geçiren Ahmet Mekin yürekleri dağladı!

'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın 'Cemşit'i ilk kez anlattı! Zor günler geçiren Ahmet Mekin yürekleri dağladı!

Türk sinemasının emektar oyuncularından, Altın Portakal ödüllü Ahmet Mekin'in kanser tedavisi gören 63 yıllık hayat arkadaşı Kumral Şükran Kurteli (82), 3 Şubat 2020'de, 2,5 aydır tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde onkoloji bölümünde hayata gözlerini yummuştu.

’Selvi Boylum Al Yazmalım’ın ’Cemşit’i ilk kez anlattı! Zor günler geçiren Ahmet Mekin yürekleri dağladı!

'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın 'Cemşit'i ilk kez anlattı! Zor günler geçiren Ahmet Mekin yürekleri dağladı!

Hastalığı boyunca eşinin yanından bir an olsun ayrılmayan ve Kurteli'nin vefatıyla sarsılan 89 yaşındaki Mekin, eşinin vefatından iki yıl sonra sessizliğini bozarak Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu.

’Selvi Boylum Al Yazmalım’ın ’Cemşit’i ilk kez anlattı! Zor günler geçiren Ahmet Mekin yürekleri dağladı!

'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın 'Cemşit'i ilk kez anlattı! Zor günler geçiren Ahmet Mekin yürekleri dağladı!

"EŞİM GİTTİ VE BEN DAĞILDIM"
Oyuncu, "Kendimi hâlâ toparlayamadım. Hayat ve herkes anlamını yitirdi. Belki bu acı hafifler sandım ama hiç öyle olmadı. Nefes almak bile zül gelmeye başladı. Zamanın acıları hafiflettiği büyük bir yalanmış.

’Selvi Boylum Al Yazmalım’ın ’Cemşit’i ilk kez anlattı! Zor günler geçiren Ahmet Mekin yürekleri dağladı!

'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın 'Cemşit'i ilk kez anlattı! Zor günler geçiren Ahmet Mekin yürekleri dağladı!

Öyle romantik cümleler kuramamam, biz eşimle bir bütündük. O gitti ve ben dağıldım. Tek dileğim ondan önce ölmekti ama o da olmadı" ifadelerini kullandı.

’Selvi Boylum Al Yazmalım’ın ’Cemşit’i ilk kez anlattı! Zor günler geçiren Ahmet Mekin yürekleri dağladı!

'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın 'Cemşit'i ilk kez anlattı! Zor günler geçiren Ahmet Mekin yürekleri dağladı!

"CAMDAN ONU GÖRÜYORUM"
Sürekli eşinin mezarına gidip dertleştiğini anlatan Mekin, "Yaşıyorum ama gelin bana sorun. Sürekli mezarına gidiyorum, yine hayatı onunla paylaşmaya devam ediyorum" diye konuştu.

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