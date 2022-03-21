’Selvi Boylum Al Yazmalım’ın ’Cemşit’i ilk kez anlattı! Zor günler geçiren Ahmet Mekin yürekleri dağladı!

Türk sinemasının emektar oyuncularından, Altın Portakal ödüllü Ahmet Mekin'in kanser tedavisi gören 63 yıllık hayat arkadaşı Kumral Şükran Kurteli (82), 3 Şubat 2020'de, 2,5 aydır tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde onkoloji bölümünde hayata gözlerini yummuştu. Hastalığı boyunca eşinin yanından bir an olsun ayrılmayan ve Kurteli'nin vefatıyla sarsılan 89 yaşındaki Mekin, eşinin vefatından iki yıl sonra sessizliğini bozarak Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. 'EŞİM GİTTİ VE BEN DAĞILDIM' Öyle romantik cümleler kuramamam, biz eşimle bir bütündük. O gitti ve ben dağıldım. Tek dileğim ondan önce ölmekti ama o da olmadı' ifadelerini kullandı. 'CAMDAN ONU GÖRÜYORUM' Usta oyuncu, 'Mezarlığı evimin yanında, evimize bakıyor. Camdan onu görüyorum. Ona sabahları 'günaydın', akşamları 'iyi geceler' diyorum. Kimse erkekler ağlamaz demesin, ağlıyorum. Cemşit'ten farkım yok' dedi. Ahmet Mekin, 'Evlenmeyi düşünmez misiniz?' sorusuna, 'Ben onu sonsuz bir aşkla severken nasıl böyle bir ihanette bulunabilirim? Eve yatılı bir çalışan bile almıyorum. Çünkü evimde eşimden başka bir kadın hiç olmadı' cevabını verdi.