Trend Galeri Trend Magazin SEPETLER DOLUP TAŞIYOR! Tarım Kredi aktüel 14-18 Ağustos 2025: Tuvalet kağıdı, çamaşır suyu, sıvı yağ, tavuk, süt...

SEPETLER DOLUP TAŞIYOR! Tarım Kredi aktüel 14-18 Ağustos 2025: Tuvalet kağıdı, çamaşır suyu, sıvı yağ, tavuk, süt...

Tarım Kredi Kooperatif Market'te haftanın indirim fırsatları başladı. Temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok üründe fiyatlar düştü. Çamaşır deterjanı, yumuşatıcı, yağ ve bakliyat çeşitleri uygun fiyatlarla raflarda yerini aldı. İşte 18 Ağustos'a kadar geçerli Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu…