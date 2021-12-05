Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’dan olay yaratan sözler! Serdar’ın kumar tutkusu…

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan son yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurdu. İrlandalı model verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Serdar Ortaç ile yollarını 2019 yılında ayıran İrlandalı model Chloe Loughnan, boşanmanın ardından ilk kez İstanbul'a geldi. Ünlü model "Çok kırıldım" dediği eski eşinin, kumar tutkusunun evliliklerine zarar verdiğini söyledi: "Konser için Kıbrıs'a gittiği zaman hemen eve dönmesini istiyordum. Kumar, evliliğimize ve ailesine çok zarar verdi." İrlandalı model Chloe Loughnan, merak edilenleri ilk kez anlattı.

Türkiye'ye yeniden hoş geldiniz. Burada olmadığınız 2 yıl nasıl geçti? - Ailemle zaman geçirmeyi çok özlemişim. O süre zarfında koronavirüse yakalandım. İlk defa kendimi bulmaya çalıştım. Aynı zamanda kocasız bir hayat başladı. Türkiye ikinci evim. 8 senemi verdim bu ülkeye. İlk önce İstanbul'a âşık oldum. Arkadaşlarım burada ve herkesi çok özlemişim. İlk geldiğim günün sabahı rüya gibiydi. Türkçem yetse daha neler derim...

Sizin için İstanbul hikayesi nasıl başladı? Serdar Ortaç ile yollarınız nasıl kesişti? - İlk olarak iş için geldim. Çok gençtim. Serdar ile de ortak arkadaşlarımızın olduğu bir yemekte tanıştım. Hiç Türkçem yoktu. Serdar, yeniden görüşüp yemek yemek istedi. Fakat ben istemedim. Çünkü flört kafasında olan bir kız değildim. Evlilik kafasındaydım.

Hürriyet'in haberine göre; Tekrar bir Türk ile evlenmeyi düşünür müsünüz? Şu an hayatınızda biri var mı? - Kim bilir... Burası ne güzel. Türkiye benim ikinci evim. Kocalı ya da kocasız gidip gelmeye devam edeceğim. Hayatta her şey olur. Şu an hayatımda kimse yok.

ÇOCUK İSTEYEN SADECE BENDİM

"Keşke bir çocuğum olsaydı" diyor musunuz?

- Keşke çocuğum olsaydı ve bunu yıllar evvel yapsaydım. Her gün bunu kendime söylüyorum. Çocukları ezelden beri çok severim. Kesin 3 ya da 5 çocuğum olurdu. Serdar'la evliliğimde hayatımız çok tempoluydu. Çocuk isteyen de sadece bendim. Ama ben de yaşlanıyorum. O zaman çocuğum olsaydı şimdi 8 yaşında olacaktı.