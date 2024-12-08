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Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrıldığı iddia edildi!

İki ünlü isim Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, bir süredir birliktelik yaşıyor. Bugün Serenay Sarıkaya ve Mert Demir cephesinden şaşırtan haber geldi. Ünlü çiftin ayrıldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 08.12.2024 19:07 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 19:23
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in ayrıldığı iddia edildi!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti uzun süredir aşk haberleriyle magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in ayrıldığı iddia edildi!

ÜNLÜ ÇİFT HAKKINDA ŞAŞIRTAN İDDİA

Doludizgin devam eden ilişkide şaşırtan haber bugün geldi.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in ayrıldığı iddia edildi!

ÜNLÜ ÇİFTİN AYRILDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in ayrıldığı iddia edildi!

ÖDÜL TÖRENİNE YALNIZ KATILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katılan ve ödül alan Mert Demir'i Serenay Sarıkaya bu törende yalnız bırakmıştı.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in ayrıldığı iddia edildi!

YALNIZ KATILMASI İDDİALARI KUVVETLENDİRMİŞTİ!

Törene yalnız katılan Mert Demir'in ayrıldığı iddiaları güçlendirmişti.

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