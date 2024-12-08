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Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrıldığı iddia edildi!

İki ünlü isim Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, bir süredir birliktelik yaşıyor. Bugün Serenay Sarıkaya ve Mert Demir cephesinden şaşırtan haber geldi. Ünlü çiftin ayrıldığı iddia edildi.