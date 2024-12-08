Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in ayrıldığı iddia edildi!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti uzun süredir aşk haberleriyle magazin gündeminde sık sık yer alıyor. ÜNLÜ ÇİFT HAKKINDA ŞAŞIRTAN İDDİA Doludizgin devam eden ilişkide şaşırtan haber bugün geldi. ÜNLÜ ÇİFTİN AYRILDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. ÖDÜL TÖRENİNE YALNIZ KATILMIŞTI Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katılan ve ödül alan Mert Demir'i Serenay Sarıkaya bu törende yalnız bırakmıştı. YALNIZ KATILMASI İDDİALARI KUVVETLENDİRMİŞTİ! Törene yalnız katılan Mert Demir'in ayrıldığı iddiaları güçlendirmişti. MERT DEMİR KİMDİR? Mert Demir (d. 26 Aralık 1993, İstanbul) Türk şarkıcı, söz yazarı, prodüktör, yapımcı ve aranjör. Pop, bedroom pop, R&B ve arabesk çok gibi çeşitli müzik tarzlarında yaptığı parçalarla tanındı. Mert Demir, gitar, elektro gitar, bas, piyano, klavye ve DJ mikseri gibi çeşitli enstrümanlar çalmaktadır. Beyoğlu, İstanbul'da doğup büyüyen Demir, ortaokul yıllarından itibaren müzik ile uğraşmaya başladı. Lise eğitimi bittikten sonra yurtdışına yerleşmeye hazırken, O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve finale kadar yükseldi. 2014 yılından itibaren FadeOut Müzik stüdyosunda çeşitli işler yaptı. 2016 yılında aynı stüdyodan 'Beyaz Giyme Toz Olur' adlı parçayı canlı olarak yayınladı. 2017 yılında ise 'Uyan' teklisini yayınlayarak profesyonel müzik kariyerine başladı. 5 Nisan 2019 tarihinde Bak Kollarım Burada adlı ilk albümü yayınladı. COVID-19 pandemisi döneminde birçok tekli yayınladı. 18 Kasım 2020'de Kimim Lan Ben?, Part 1 bir hafta sonra ise Kimim Lan Ben?, Part 2 adlı iki EP yayınladı. 2 Nisan 2021 tarihinde bu EP albümlerde yer alan ve yeni parçaların olduğu yirmi bir şarkılık Kimim Lan Ben? adlı ikinci albümünü yayınladı. Eylül 2021'de Melike Şahin ile birlikte yayınladığı 'Pusulam Rüzgar' adlı tekliyle büyük beğeni topladı. Kasım 2022 tarihinde Mabel Matiz ile birlikte yayınladığı 'Antidepresan' teklisiyle dönemin en çok dinlenen parçalarından birisi oldu ve ülke çapında tanınmaya başlandı. 2023 yılında yayınladığı 'Ateşe Düştüm' adlı üç parçadan oluşan teklisiyle dönemin en çok dinlenen sanatçısı oldu.