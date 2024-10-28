Sibel Turnagöl ile Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık görenleri şoke etti! “İlk bakışta babası sandım”

Sibel Turnagöl ile Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık, sosyal medyada gündem oldu. Sibel Turnagöl'ün paylaşımı takipçilerini şaşırttı. Dedesi Sadri Alışık ve babası Kerem Alışık'ın izinden giden genç oyuncu babasına olan benzerliğiyle görenleri hayrete düşürdü. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Sadri Alışık'ın torunu dedesinden miras aldığı mesleğinde emin adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz yıllarda Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık, dedesi ve babası gibi ilgi ile takip ediliyor. İşte oyuncu Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık...

Giriş Tarihi: 28.10.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 10:32