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Sibel Turnagöl ile Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık görenleri şoke etti! “İlk bakışta babası sandım”

Sibel Turnagöl ile Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık, sosyal medyada gündem oldu. Sibel Turnagöl'ün paylaşımı takipçilerini şaşırttı. Dedesi Sadri Alışık ve babası Kerem Alışık'ın izinden giden genç oyuncu babasına olan benzerliğiyle görenleri hayrete düşürdü. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Sadri Alışık'ın torunu dedesinden miras aldığı mesleğinde emin adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz yıllarda Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık, dedesi ve babası gibi ilgi ile takip ediliyor. İşte oyuncu Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık...

Giriş Tarihi: 28.10.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 10:32
Sibel Turnagöl ile Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık görenleri şoke etti! İlk bakışta babası sandım

Sibel Turnagöl ile Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık, magazin gündemine damga vurdu. Sadri Alışık'ın son hali babasına benzetildi.

Sibel Turnagöl ile Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık görenleri şoke etti! İlk bakışta babası sandım

Kerem Alışık'ın, dedesi ile aynı adı taşıyan oğlu Sadri Alışık'ın da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kerem Alışık ile oğlu Sadri Alışık'ın son paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sadri Alışık'ı gören söylemeden edemedi...

Sibel Turnagöl ile Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık görenleri şoke etti! İlk bakışta babası sandım

Kerem Alışık'ın Yeşilçam'ın unutulmayan isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur. Babasının izinden giden ve sayısız projeye adını yazdıran Kerem Alışık'ın oğlu da dedesinin izinde.

Sibel Turnagöl ile Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık görenleri şoke etti! İlk bakışta babası sandım

Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık babasının adeta kopyası...

Sibel Turnagöl ile Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık görenleri şoke etti! İlk bakışta babası sandım

İşte Alışık ailesinin üç kuşak yakışıklı oyuncuları...

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