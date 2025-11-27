Trend Galeri Trend Magazin 'Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner çocukluk travmasını anlattı: Zorbalığın izlerini saçlarında taşıyor...

Bir dönemin çocukluk dizilerinden Sihirli Annem'de 'Toprak' karakterine hayat veren Jennifer Boyner, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Küçük yaşta saçları yüzünden zorbalığa uğradığını ifade eden Boyner, "Zor günler geçirdim" dedi.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 27.11.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 08:22
Genç oyuncu Jennifer Boyner, çocukluk yıllarında yaşadığı travmatik olayı anlattı.

Babası Nijeryalı, annesi Türk olan Boyner, kıvırcık saçlarının farklı görünmesinden dolayı zorbalık gördüğünü söyledi:

"SAÇLARIMLA İLGİ BASKI YÜZÜNDEN ZOR GÜNLER GEÇİRDİM"

"10 yaşındayken okulda yaşadığım stres ve saçlarımla ilgili hissettiğim baskı yüzünden zor günler geçirdim.

Bu durum saçlarımın dökülmesine neden oldu. Ama bugün görüyorum ki saçlarımın dökülen her teli bana kendimi sevmeyi öğretti.

O günlerden kalan izler ise hala saçlarımda!"