'Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner çocukluk travmasını anlattı: Zorbalığın izlerini saçlarında taşıyor...
Bir dönemin çocukluk dizilerinden Sihirli Annem'de 'Toprak' karakterine hayat veren Jennifer Boyner, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Küçük yaşta saçları yüzünden zorbalığa uğradığını ifade eden Boyner, "Zor günler geçirdim" dedi.
Giriş Tarihi: 27.11.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 08:22