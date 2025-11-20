Trend Galeri Trend Magazin Simge Sağın'dan skandal Kazım Koyuncu itirafı! Öyle bir pot kırmış ki... "Kardeşiniz beni hiç izlemeye gelmiyor"

Simge Sağın'dan skandal Kazım Koyuncu itirafı! Öyle bir pot kırmış ki... "Kardeşiniz beni hiç izlemeye gelmiyor"

Pop müziğin sevilen isimlerinden Simge Sağın, yaptığı açıklamayla ortalığı adeta buz kestirdi. Hayatındaki en büyük potu anlatan ünlü şarkıcı, Kazım Koyuncu itirafıyla gündeme bomba gibi düştü!

Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 11:40
Simge Sağın’dan skandal Kazım Koyuncu itirafı! Öyle bir pot kırmış ki... Kardeşiniz beni hiç izlemeye gelmiyor

2015 yılında müzik piyasasına sürdüğü "Miş Miş" şarkısıyla hızla zirveyi tırmanan Simge Sağın, kısa sürede sektörde dikkat çekti.

Simge Sağın’dan skandal Kazım Koyuncu itirafı! Öyle bir pot kırmış ki... Kardeşiniz beni hiç izlemeye gelmiyor

İş hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Sağın, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Simge Sağın’dan skandal Kazım Koyuncu itirafı! Öyle bir pot kırmış ki... Kardeşiniz beni hiç izlemeye gelmiyor

Ancak Sağın bu sefer yaptığı bir açıklama ile gündme bomba gibi düştü...

Simge Sağın’dan skandal Kazım Koyuncu itirafı! Öyle bir pot kırmış ki... Kardeşiniz beni hiç izlemeye gelmiyor

Bir YouTube programına katılan ünlü şarkıcı "Bugüne kadar kırdığın en büyük pot neydi?" sorusuna ortalığı buz kestiren bir cevap verdi.

Simge Sağın’dan skandal Kazım Koyuncu itirafı! Öyle bir pot kırmış ki... Kardeşiniz beni hiç izlemeye gelmiyor

"BEN DE BUNAKLIK VAR"

"Çok fazla var, hangisini anlatsam? Hepsi bir rezillik tabii" diyen ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı: "Kazım Koyuncu'nun abisi yıllar önce, ben Eskişehir'de sahnedeyken izlemeye gelmiş beni. Benim de çok sevdiğim patronlarım, buradan Gürdal ve Nedim Abacı'ya Abacılara selam söylüyorum. Ben orada 4 yıl sahne aldım ve çok uzun yıllar çok iyi sahneler yaptık, birçok insan beni izlemeye geldi ünlülerden. Ben zaten sahnede çok böyle unuturum her şeyi. Arnavutlarda bunaklık vardır ya hani, o bende var yani.

Simge Sağın’dan skandal Kazım Koyuncu itirafı! Öyle bir pot kırmış ki... Kardeşiniz beni hiç izlemeye gelmiyor

"ORTALIK BUZDOLABI OLDU"

Bir anlık boşluğuma geldi, kart geldi 'Kazım Koyuncu'nun abisi burda, onore edelim' diye. Biz gelen sanatçılarımıza hep hoş geldiniz, beş gittiniz deriz, güzel de bir şey. Benim tabii kafa gitmiş. Ben bunu söyledikten sonra, 'Hoş geldiniz, Kazım Koyuncu'nun abisi buradaymış' dedim, 'Kardeşiniz de beni hiç izlemeye gelmiyor' dedim. Böyle bir buzdolabı oldu ortalık. Buz kesti. Arkadan davulcum, 'Sen ne dedin?' falan dedi. Ben ne oldu falan diyorum hala bir de o kadar gitmiş ki kafa sahnede. Mesela beni o gece bir uyarmışlardı, 'Sen nasıl böyle bir şey söylersin?" Simge Sağın'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada yayıldı...

Simge Sağın’dan skandal Kazım Koyuncu itirafı! Öyle bir pot kırmış ki... Kardeşiniz beni hiç izlemeye gelmiyor

Simge Sağın geçen aylarda da 'kazık attı' muhabbetiyle gündeme gelmişti...

Kınay, Bodrum'da bir organizasyona katılarak bomba açıklamalarda bulunmuştu.

Simge Sağın’dan skandal Kazım Koyuncu itirafı! Öyle bir pot kırmış ki... Kardeşiniz beni hiç izlemeye gelmiyor

"BANA KAZIK ATTI GİTTİ"

Kınay, Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını çalarak "Simge'yi de ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı gitti" ifadelerini kullanmıştı.

Simge Sağın’dan skandal Kazım Koyuncu itirafı! Öyle bir pot kırmış ki... Kardeşiniz beni hiç izlemeye gelmiyor

DJ Kınay, bir eğlence mekanında görüntülenerek söylemiş olduğu sözlere açıklık getirmişti.

Simge Sağın’dan skandal Kazım Koyuncu itirafı! Öyle bir pot kırmış ki... Kardeşiniz beni hiç izlemeye gelmiyor

"O DÖNEMDE İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER YAŞANDI"

Kınay, "90'lı yıllardan bugüne 200 üzerinde şarkıya imza attım. 500 tane arajman yaptım. Herkesin bildiği şarkılar da var, duyulmamış eserler de var. Neredeyse her sanatçıyla bir hikayemiz var. Şarkılarımı çalarken arada sırada ufak stand-up yapıyorum. 'Bununla biraz kavgam ettim, bununla çok iyi anlaştım' diye söylüyorum. 12 sene öncesinden bahsediyorum.

Simge Sağın’dan skandal Kazım Koyuncu itirafı! Öyle bir pot kırmış ki... Kardeşiniz beni hiç izlemeye gelmiyor

Simge gençti. Serdar Ortaç'ın vokalistiydi. Orada dikkatimi çekti, 'Doğru şey yapılırsa bu kızdan star olur' dedim. İletişime geçtik. Rüyada gibi hissetti, 'Vay be Erdem Kınay beni arıyor, albüm yapacağız' diyerek heyecanlıydı. Güzel albüm yaptık. Sonrasında o dönemde istemediğimiz şeyler yaşandı. Daha sonra verdiği röportajlarda kendi kusurlu davranışlardan ve mahcubiyetini belirtti. Onu kapattık" ifadelerini kullandı.

Simge Sağın’dan skandal Kazım Koyuncu itirafı! Öyle bir pot kırmış ki... Kardeşiniz beni hiç izlemeye gelmiyor

"SİMGE SAĞIN OLMUYOR DEDİM MERVE ÖZBEY'İ PATLATTIM"

DJ Erdem Kınay, 'Pişmanlık var mı?' sorusuna ise şu şekilde cevap verdi: "Her şeyde hayır vardır diye düşünüyorum. Belki de o anlaşmazlık olmasa bugün Simge Sağın; Simge Sağın olmayacaktı, belki daha iyi olacaktı. Bazı zaman olumsuz gördüğümüz şeyler kişilerin hayrına olabilir.

Simge Sağın’dan skandal Kazım Koyuncu itirafı! Öyle bir pot kırmış ki... Kardeşiniz beni hiç izlemeye gelmiyor

Ben mesela o kızgınlıkla, 'Sanatçıların kaprisleriyle uğraşmayacağım' diyerek kendi albümümü yaptım. Benim adıma başka yol açtı. Madem Simge olmuyor dedim Merve Özbey'i patlattım. Simge ile olumsuzluk dinleyiciye Merve Özbey yarattı. Her şeyde bir hayır vardır. Bizim sektör nankör. Görmekten bile hoşlanmadığım birkaç isim var"

Simge Sağın’dan skandal Kazım Koyuncu itirafı! Öyle bir pot kırmış ki... Kardeşiniz beni hiç izlemeye gelmiyor

BİR İĞNELEME DAHA GELDİ!

DJ Erdem Kınay son olarak bir etkinlikte görüntülendi. Kınay, Simge Sağın'a "Simge'yi ben keşfettim. Sonra bana kazık attı gitti" demesine şarkıcı, "Şakacı" karşılığını vermişti. Kınay, "Sağolsun şakacıyım. Simge'nin en sevdiğim özelliği çok keyifli gülüyor. Yanında kendini Cem Yılmaz gibi hissediyorsunuz. İnsanı motive ediyor. Bazı insanların gülüşleri sivridir.

Simge Sağın’dan skandal Kazım Koyuncu itirafı! Öyle bir pot kırmış ki... Kardeşiniz beni hiç izlemeye gelmiyor

Simge şakalarıma devam edeceğim. Şaka değil ilk albüm yaptım Simge'ye; sonra bazı şeyler oldu. Bunlar geçmişti kaldı. Biz yine görüşüp, şakalaşıyoruz. Üstesinden geldik. Geçmişten gelen ufak olumsuzluktu. İlk dokunan ve keşfeden benim ama patlatan Icardi" diyerek, güldü.