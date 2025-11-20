Simge Sağın'dan skandal Kazım Koyuncu itirafı! Öyle bir pot kırmış ki... "Kardeşiniz beni hiç izlemeye gelmiyor"

"ORTALIK BUZDOLABI OLDU"

Bir anlık boşluğuma geldi, kart geldi 'Kazım Koyuncu'nun abisi burda, onore edelim' diye. Biz gelen sanatçılarımıza hep hoş geldiniz, beş gittiniz deriz, güzel de bir şey. Benim tabii kafa gitmiş. Ben bunu söyledikten sonra, 'Hoş geldiniz, Kazım Koyuncu'nun abisi buradaymış' dedim, 'Kardeşiniz de beni hiç izlemeye gelmiyor' dedim. Böyle bir buzdolabı oldu ortalık. Buz kesti. Arkadan davulcum, 'Sen ne dedin?' falan dedi. Ben ne oldu falan diyorum hala bir de o kadar gitmiş ki kafa sahnede. Mesela beni o gece bir uyarmışlardı, 'Sen nasıl böyle bir şey söylersin?" Simge Sağın'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada yayıldı...