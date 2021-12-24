Trend Galeri Trend Magazin Son dakika: Aleyna Tilki Haldun Demirhisar ile yakalanmıştı! Anne Havva Öztel açıkladı: Haldun Bey kızımın…

Son dakika haberi: Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Haldun Demirhisar ile objektiflere takıldı. Tilki, flaşlar patlayınca paniğe kapıldı. Magazin dünyasına bomba gibi düşen haberin ardından anne Havva Öztel açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 24.12.2021 17:28 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 17:28 PAYLAŞ