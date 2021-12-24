Son dakika: Aleyna Tilki Haldun Demirhisar ile yakalanmıştı! Anne Havva Öztel açıkladı: Haldun Bey kızımın…

Son dakika haberi: Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Haldun Demirhisar ile objektiflere takıldı. Tilki, flaşlar patlayınca paniğe kapıldı. Magazin dünyasına bomba gibi düşen haberin ardından anne Havva Öztel açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…
Son dakika haberi: Türk pop müziğinin genç yıldızı Aleyna Tilki, geçtiğimiz hafta Etiler'de gizemli bir erkek arkadaşıyla objektiflere takılmıştı.
21 yaşındaki güzel şarkıcı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmıştı.
Tilki'nin arkadaşı ise basın 'Çekmesinden yoksa polis çağırırım' diye bağırmıştı.
Aleyna Tilki, önceki akşam aynı kişiyle Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.
Tilki'nin yemek yediği gizemli kişinin geçen yaz Göcek'te Serenay Sarıkaya ile görüntülenen iş insanı Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıktı.