Son dakika: Oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti! Avrupa Yakası’nın Kubilay’ıydı!

Son dakika haberi: Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayata gözlerini kapadı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' karakteriyle tanınan Vural Çelik'in 51 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Vural Çelik'in menajeri Rasim Özcan ise ''Henüz yeni öldü, ölüm haberi doğru fakat neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Hastanedeydi. Şeker, kalp tansiyon hepsi var" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 17.10.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 22:27