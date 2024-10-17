Son dakika: Oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti! Avrupa Yakası’nın Kubilay’ıydı!

"ŞEKER, KALP, TANSİYON HEPSİ VAR..."

Acı haberi Birol Güven, sosyal medya hesabından duyurdu: "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm." Vural Çelik 51 yaşındaydı. Çelik'in menajeri Rasim Özcan ise ''Henüz yeni öldü, ölüm haberi doğru fakat neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Hastanedeydi. Şeker, kalp tansiyon hepsi var" ifadelerini kullandı.