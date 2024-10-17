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Son dakika: Oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti! Avrupa Yakası’nın Kubilay’ıydı!

Son dakika haberi: Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayata gözlerini kapadı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' karakteriyle tanınan Vural Çelik'in 51 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Vural Çelik'in menajeri Rasim Özcan ise ''Henüz yeni öldü, ölüm haberi doğru fakat neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Hastanedeydi. Şeker, kalp tansiyon hepsi var" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.10.2024 21:22 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 22:27
Son dakika: Oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti! Avrupa Yakası’nın Kubilay’ıydı!

Oyuncu Vural Çelik'ten acı haber geldi... Aralarında Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Seksenler ve Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım'ın da bulunduğu birçok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti.

Son dakika: Oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti! Avrupa Yakası’nın Kubilay’ıydı!

"ŞEKER, KALP, TANSİYON HEPSİ VAR..."
Acı haberi Birol Güven, sosyal medya hesabından duyurdu: "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm." Vural Çelik 51 yaşındaydı. Çelik'in menajeri Rasim Özcan ise ''Henüz yeni öldü, ölüm haberi doğru fakat neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Hastanedeydi. Şeker, kalp tansiyon hepsi var" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti! Avrupa Yakası’nın Kubilay’ıydı!

VURAL ÇELİK KİMDİR?
Vural Çelik, 18 Mart 1973 tarihinde İstanbul, Aksaray'da doğmuştur. AslenOrdu'ludur. Babası onları küçük yaşta 11 yaşındayken terk ederek; 9 yaşındaki kardeşi ve gözleri görmeyen annesi ile birlikte bıraktı. Lise 2'den sonra okumadı ve tahsil hayatını sonlandırdı.

Son dakika: Oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti! Avrupa Yakası’nın Kubilay’ıydı!

1989 yılında gazete ilanıyla oyuncu arayan Levent Kırca Tiyatrosu'na girdi. Nejat Uygur Tiyatrosu'nda çalıştı. Daha sonra da Yasemin Yalçın'ın tiyatrosunda çalıştı.

Son dakika: Oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti! Avrupa Yakası’nın Kubilay’ıydı!

Yasemin Yalçın tiyatrosunda Sanat Yönetmeni Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını yaptı. Sonra da Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.

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