"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti... Yeliz Yeşilmen’den tepki çekecek açıklamalar!

Geçtiğimiz aylarda hüngür hüngür ağladığı bir videosunu paylaşarak "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen eşi Ali Uğur Akbaş ile sessiz sedasız boşandı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen'in çocuklarının babası Ali Uğur Akbaş'dan boşandığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü sonrasında açıklamada bulunmayan ve suskunluğu dikkat çeken Yeliz Yeşilmen'in konu hakkında neden konuşmadığı ortaya çıkmıştı. Yeliz Yeşilmen, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Şarkıcı, tepki çekecek açıklamalara imza attı.
Şiddet gördüğü gerekçesiyle iş insanı Ali Uğur Akbaş'tan boşanan Yeliz Yeşilmen, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 2020'de sosyal medyada gözyaşları içinde yayınladığı videosunda "Sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum" diyen iki çocuk annesi şarkıcı, tepki çekecek açıklamalara imza attı.
Milliyet'in haberine göre; Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Yeliz Yeşilmen, "Ben şiddet gördüm. Şiddet görmeyen kadın mı var? Ama bende karşılığında şiddet gösterdim. Bizimkisi aşırı sevgiden, aşktan kaynaklanan bir şiddet" dedi.
11 yıl evli kaldığı Ali Uğur Akbaş ile tekrar birlikte olmalarının mümkün olmadığını belirten 43 yaşındaki şarkıcı, çocukları için yılbaşını birlikte geçirdiklerini söyledi.
"AŞIRI SEVGİ VE AŞKTAN KAYNAKLI ŞİDDET"
Yeliz Yeşilmen, "Tavsiyem kadınlara biraz sakin olmaları ve çenelerini tutmalarıdır" şeklinde konuştu. Ünlü şarkıcı, tepki çekecek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir evlilikte aşıksan karşılıklı şiddet olmuştur. Hele hele güzel ve ünlü bir insansanız evlilikte şiddet görebilirsiniz. Ben gördüm ama karşılığını da vermişimdir. Dediğim gibi bizim evliliğimizde yaşadığımız şiddet karşılıklı aşırı sevgi ve aşktan kaynaklıdır. Bu, yeniden bir araya gelip evleneceğimiz anlamına gelmez."