Londra’da sürpriz buluşma! Sihirli Annem’in Suzan’ı Zuhal Topal ile Betüş’ü İnci Türkay bir araya geldi!

"DOSTLUĞUMUZ HİÇ BİTMEDİ"

Öte yandan ünlü oyuncular, geçtiğimiz yıl da Londra'da bir araya gelmişti. Zuhal Topal, İnci Türkay'la sarıldığı anları "Araya mesafeler girsede 22 yıllık dostluğumuz hiç bitmedi. Canım İnci'm yerin ben de apayrı. Çok özlemişiz birbirimizi. Zaman geriye aksın" notuyla paylaşmıştı.