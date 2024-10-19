Londra’da sürpriz buluşma! Sihirli Annem’in Suzan’ı Zuhal Topal ile Betüş’ü İnci Türkay bir araya geldi!

2003-2012 yılları arasında ekrana gelen Sihirli Annem adlı dizide 'Suzan' ve 'Betüş' karakterlerine hayat veren Zuhal Topal ile İnci Türkay, proje bittikten sonra da arkadaşlıklarını devam ettirdi. Zaman zaman bir araya gelen ikili, uzun bir aradan sonra yeniden buluştu LONDRA'DA BULUŞTULAR Londra'ya giden Zuhal Topal, eski rol arkadaşı İnci Türkay'ı ziyarete gitti. Topal, bu anları 'Canım İnciciğime ziyarete geldim' notuyla paylaştı. 'DOSTLUĞUMUZ HİÇ BİTMEDİ' Öte yandan ünlü oyuncular, geçtiğimiz yıl da Londra'da bir araya gelmişti. Zuhal Topal, İnci Türkay'la sarıldığı anları 'Araya mesafeler girsede 22 yıllık dostluğumuz hiç bitmedi. Canım İnci'm yerin ben de apayrı. Çok özlemişiz birbirimizi. Zaman geriye aksın' notuyla paylaşmıştı. İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan ve uzun yıllar yayın hayatına devam eden Sihirli Annem dizisinde 'Betüş' karakterine hayat veren İnci Türkay, bir süredir gözlerden uzakta! İNGİLTERE'DE YAŞIYOR! Ekranlardan da uzakta olan İnci Türkay, şimdilerde oğlu Ali'yle birlikte İngiltere'de hayatını sürdürüyor. DRAMA OKULU KURDU Uzunca bir süredir İngiltere'de yaşayan ünlü oyuncu, burada çocuklara yönelik drama okulu kurdu ve eğitimler veriyor. OĞLU KOCAMAN OLDU! Oğlu henüz 10 yaşındayken İngiltere'ye taşınan Türkay'ın minik oğlu şimdilerde koskocaman bir delikanlı oldu. ANNESİNE BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR! 18 yaşına basan Ali, annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte İnci Türkay'ın oğlu Ali! Fenomen dizi Sihirli Annem'in Betüş ile Suzan'ından hayranlarına sürpriz! Yıllar sonra biraraya geldiler, sımsıkı sarıldılar... İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan ve uzun yıllar yayın hayatına devam eden Sihirli Annem dizisinde Betüş ve Suzan karakterlerine hayat veren Zuhal Topal ve İnci Türkay yeniden biraraya geldi. İnci Türkay ile Zuhal Topal yıllar sonra Londra'da buluştu. Sihirli Annem'in Betüş ve Suzan'ı İnci Türkay ile Zuhal Topal, sosyal medyada buluştukları anlardan samimi kareleri paylaşan ikiliye beğeni yağdı. Zuhal Topal'ın 'Araya mesafeler girse de 22 yıllık dostluğumuz hiç bitmedi' diyerek yaptığı paylaşıma takipçilerinden 'Yıllara meydan okuyan güzellikler' yorumları yağdı... 2003 yılında efsanesi Sihirli Annem'de çocuk oyuncu Cem'i oynayan Buğra Özmüldür 30 kilo verince onu kimse tanıyamadı. Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından Buğra Özmüldür'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu. Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür değişimiyle herkesi şaşırttı. Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür şimdi ne yapıyor? Aslında Buğra Özmüldür'ü henüz 10 yaşındayken ilk kez bir gazoz reklamında görmüştük. Sonrasında yapımcıların dikkatini çeken Buğra Özmüldür'ün hayatı dahil olduğu Sihirli Annem dizisi ile bir anda değişti. Şimdilerde çevirmelik yapan ve senaryolar yazan Buğra Özmüldür verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu. İşte Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'ün son hali... 2003 yılında başlayan fantastik çocuk dizisi olan Sihirli Annem'de yer alan birçok oyuncunun inanılmaz değişimi hayranlarını şaşırttı. Bunlar arasında kilosu ile evin oğlu olan Cem yani Buğra Özmüldür'de var. 10 yaşlarında hayatımıza giren Buğra Özmüldür, hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. 21 Nisan 1991 yılında İstanbul'da doğan Buğra Özmüldür, oyunculuk hayatına henüz 9 yaşındayken beşladı. Buradaki performansından sonra 2003 yılında başlayacak olan Sihirli Annem dizisine kabul edilir. Yönetmenliğini Ersoy Güler'in yaptığı Sihirli Annem dizisi yayınlandıpı yıllarda fenomen hale geldi. Okul hayatıyla beraber oyunculuğa devam eden Özmüldür, en beğenilenler arasında girdi. Büyük çıkış yakalayan Buğra burada oynadığı Cem ismiyle daha fazla tanındı. Sihirli Annem'de yıldızı parlayan Buğra Özmüldür, Sihirli Annem ardından eğitimine devam etti. Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü mezun oldu. Buğra Özmüldür 30 kilo verdi. Özmüldür'ün 30 kiloyu nasıl verdiği ise merak edildi. Genç oyuncu Buğra Özmüldür, aşık olduğu kız tarafından reddedilince hırs yaptığını ve 90 kilodan 60'a düştüğünü söyledi. Ayrıca Özmüldür, Sihirli Annem'deki arkadaşlarıyla kardeş gibi olduklarını ve onları çok sevdiğini dile getirdi. Özmüldür; ikinci defa başlayan Sihirli Annem'de de yer almıştı. Diğer çocuk yıldızları sizler için derledik... Herkes onu Çağan Irmak'ın 2005 yılında büyük gişe başarısı gösteren filmi Babam ve Oğlum'da Deniz rolüyle tanımıştı. Babam ve Oğlum, filmdeki rolüyle milyonlarca kişiyi gözyaşlarına boğdu. O küçük çocuk şimdi büyüdü ve yakışıklı bir delikanlı oldu. Ege Tanman'ı şimdi görenler tanımakta zorlanıyor. Ege Tanman, Babam ve Oğlum'un ardından farklı işlerde de karşımıza çıktı. Genç oyuncu daha sonra Kezban Yenge, Sev Kardeşim, Bez Bebek, Beş Şehir, Leyla ile Mecnun gibi yapımlarda oynadı. Ege Tanman son olarak Ben de Özledim dizisinde kamera karşısına geçti. Ege Tanman ailesiyle birlikte Bursa'da yaşıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncunun paylaşımları hayranları tarafından çok beğeniliyor. Ege Tanman, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de görüntülendi. 'Babam ve Oğlum', 'Leyla ile Mecnun' gibi yapımların çocuk oyuncusu olarak tanınan ve bir zamanlar Rihanna'nın da takip ettiği tek Türk olan Tanman'ın son hali, görenleri şaşkına çevirdi.