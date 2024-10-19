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Londra'da sürpriz buluşma! Sihirli Annem'in Suzan'ı Zuhal Topal ile Betüş'ü İnci Türkay bir araya geldi!

2000'li yıllara damga vuran Sihirli Annem dizisinde Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay ve Suzan karakterine hayat veren Zuhal Topal buluştu.

Giriş Tarihi: 19.10.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 10:33
Londra’da sürpriz buluşma! Sihirli Annem’in Suzan’ı Zuhal Topal ile Betüş’ü İnci Türkay bir araya geldi!

2003-2012 yılları arasında ekrana gelen Sihirli Annem adlı dizide "Suzan" ve "Betüş" karakterlerine hayat veren Zuhal Topal ile İnci Türkay, proje bittikten sonra da arkadaşlıklarını devam ettirdi.

Londra’da sürpriz buluşma! Sihirli Annem’in Suzan’ı Zuhal Topal ile Betüş’ü İnci Türkay bir araya geldi!

Zaman zaman bir araya gelen ikili, uzun bir aradan sonra yeniden buluştu

Londra’da sürpriz buluşma! Sihirli Annem’in Suzan’ı Zuhal Topal ile Betüş’ü İnci Türkay bir araya geldi!

LONDRA'DA BULUŞTULAR

Londra'ya giden Zuhal Topal, eski rol arkadaşı İnci Türkay'ı ziyarete gitti. Topal, bu anları "Canım İnciciğime ziyarete geldim" notuyla paylaştı.

Londra’da sürpriz buluşma! Sihirli Annem’in Suzan’ı Zuhal Topal ile Betüş’ü İnci Türkay bir araya geldi!

"DOSTLUĞUMUZ HİÇ BİTMEDİ"

Öte yandan ünlü oyuncular, geçtiğimiz yıl da Londra'da bir araya gelmişti. Zuhal Topal, İnci Türkay'la sarıldığı anları "Araya mesafeler girsede 22 yıllık dostluğumuz hiç bitmedi. Canım İnci'm yerin ben de apayrı. Çok özlemişiz birbirimizi. Zaman geriye aksın" notuyla paylaşmıştı.

Londra’da sürpriz buluşma! Sihirli Annem’in Suzan’ı Zuhal Topal ile Betüş’ü İnci Türkay bir araya geldi!

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan ve uzun yıllar yayın hayatına devam eden Sihirli Annem dizisinde 'Betüş' karakterine hayat veren İnci Türkay, bir süredir gözlerden uzakta!

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