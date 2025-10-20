Trend
Galeri
Trend Magazin
Takipçiler hayran kaldı: Pınar Altuğ'un 16 yaşındaki kızı Su güzelliğiyle hayran bıraktı: "Annesine tıpa tıp benziyor"
Takipçiler hayran kaldı: Pınar Altuğ'un 16 yaşındaki kızı Su güzelliğiyle hayran bıraktı: "Annesine tıpa tıp benziyor"
Son dönemde aile hayatıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kızı Su ile paylaştığı son fotoğrafla sosyal medyada ilgi odağı oldu. 16 yaşındaki Su Atacan'ın güzelliği takipçilerin beğenisini toplarken, anne-kız karesi adeta yorum yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 20.10.2025 10:00