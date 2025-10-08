’Tarkan’ın ’Büyücü Gosha’sı bir veda mektubuyla sırra kadem basmıştı... Yeşilçam’ın sarışın güzeli Eva Bender yıllar sonra ortaya çıktı

Tarkan filmlerinde canlandırdığı "Büyücü Gosha" karakteriyle hafızalara kazınan Eva Bender, bir dönem Yeşilçam'ın en dikkat çeken yıldızlarından biriydi. Güzelliği ve oyunculuğuyla 70'li yıllara damga vuran Bender, bir veda mektubu bırakarak ansızın ortadan kaybolmuştu. Uzun yıllar boyunca nerede olduğu bilinmeyen ünlü isim, sessizliğini bozarak yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Sarışın güzelliğiyle hatırlanan Eva Bender'in son hali görenleri şaşırttı. Yeşilçam'ın efsane ismi, şimdilerde bambaşka bir hayat sürüyor.